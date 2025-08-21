Potenzieller Gamechanger:
Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Anzeige
CureVac News

BioNTech-Deal bremst Kursfantasie 21.08.2025, 17:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Labor
© Symbolbild von Testalize.me auf Unsplash
Die CureVac-Aktie verzeichnete zuletzt leichte Verluste, bleibt aber weiterhin in einem stabilen Aufwärtstrend. Die geplante Übernahme durch BioNTech wirkt aktuell wie ein Bremsfaktor, da viele Anleger das Angebot von 1,2 Milliarden Euro bereits als fair empfinden. Damit fehlt kurzfristig das Kurspotenzial, während neue Impulse erst mit weiteren Details zur Integration erwartet werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
CureVac 4,673 EUR -0,32 % Baader Bank

Leichte Verluste, stabiler Trend

Am Mittwoch verzeichnete die Aktie von CureVac einen kleinen Rückgang von 0,6 Prozent auf 4,66 Euro. Trotz dieses Minus bleibt das Gesamtbild positiv: Das Papier bewegt sich weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Auffällig ist jedoch, dass die Dynamik nachgelassen hat. Seit mehreren Wochen tritt der Kurs nahezu auf der Stelle, größere Sprünge nach oben bleiben aus.

Übernahmegespräche als Bremsfaktor

Der Grund für die gebremste Entwicklung liegt in der geplanten Übernahme durch BioNTech. Laut aktuellen Informationen gilt das Fundament der Verhandlungen als weitgehend stabil. Der Marktwert von CureVac liegt derzeit bei rund 1,05 Milliarden Euro, während BioNTech ein Übernahmeangebot von etwa 1,2 Milliarden Euro in den Raum gestellt hat. Für viele Anteilseigner erscheint dieses Niveau attraktiv genug, um keine zusätzlichen Risiken einzugehen. Entsprechend gering ist die Bereitschaft, auf weiter steigende Kurse zu spekulieren.

Zwischen Aufwärtstrend und gedeckeltem Potenzial

Technisch bleibt die CureVac-Aktie klar im Aufwärtstrend, doch die Fantasie für neue Höchststände ist vorerst begrenzt. Analysten betonen zwar, dass sich durch die Verbindung mit BioNTech neue Perspektiven eröffnen könnten. Im Zentrum der Marktbetrachtung steht derzeit jedoch weniger die Zukunftsvision, sondern vielmehr die aktuelle Bewertung im Rahmen der Übernahme.

Damit bewegt sich die Aktie zwischen zwei Kräften: einer stabilen technischen Basis auf der einen Seite und einer begrenzten Kursfantasie durch das Übernahmeangebot auf der anderen. Für Anleger bedeutet das im Moment vor allem: Stabilität ohne große Ausschläge. Erst wenn BioNTech weitere Schritte zur Integration ankündigt oder neue Details zur Transaktion bekannt werden, könnte sich das Bild spürbar verändern.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
3 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
5 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
6 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
7 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Mega-Deal in Sicht? Boeing-Flugzeuge im Wert von Milliarden kurz …

18:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Walmart-Schock: Gewinnrückgang trotz starker Umsätze

18:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz steigert Gewinn stark: Kursziel 10 Euro?

17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta zieht die Reißleine bei KI-Teams: Ist der Hype jetzt vorbei?

17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spekulation auf Milliardenauftrag treibt Boeing vorbörslich an

15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Porsche: Rüstungsindustrie als Rettungsanker

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom: Dividende trifft Tech-Hype

13:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Traton setzt auf neue Finanzierungswege: Anleihepläne in Australien…

13:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer