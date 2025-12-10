Abschluss!
Das ist gar nicht gut

TUI – Aktie nach Zahlen stark unter Druck 10.12.2025, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Das ist gar nicht gut: TUI – Aktie nach Zahlen stark unter Druck
© Foto von Jess Chen auf Pexels
Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI steht heute massiv unter Druck, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 präsentierte. Dabei fielen die Zahlen überaus robust aus. Zudem kündigte die TUI eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 an. Dennoch reagierten Anleger und Investoren verschnupft.
TUI – Aktie nach Zahlen stark unter Druck 

Schauen wir uns die Finanzergebnisse einmal genauer an. Der Reise- und Touristikkonzern berichtete über das Geschäftsjahr 2025, das per 30. September 2025 endete.

Das Unternehmen verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 24,179 Mrd. Euro. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2024 belief sich der Umsatz auf 23,167 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT konnte dabei deutlich von 1,296 Mrd. Euro im Gj. 2024 auf nunmehr 1,413 Mrd. Euro erhöht werden. Zu konstanten Wechselkursen wurde ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,459 Mrd. Euro verzeichnet, nach 1,296 Mrd. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 1,034 Mrd. Euro, nach 0,861 Mrd. Euro im Gj. 2024. Unterm Strich verzeichnete die TUI einen Gewinn in Höhe von 636 Mio. Euro, nach 507 Mio. Euro im Vorjahr.

TUI Aktienchart

Die Nettoverschuldung konnte von -1,641 Mrd. Euro auf nunmehr -1,305 Mrd. Euro zurückgeführt werden. 

Das Unternehmen kündigte für das Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro an. In den darauffolgenden Jahren will die TUI 10 Prozent bis 20 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie ausschütten.

Zurückhaltender Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die TUI einen Umsatzanstieg in Höhe von 2 Prozent bis 4 Prozent. Das bereinigte EBIT wird im Vergleich zu 2025 um 7 Prozent bis 10 Prozent höher erwartet. Womöglich hatte sich der ein oder andere Marktakteur hier einen etwas optimistischeren Ausblick erhofft.

So reagiert die Aktie

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1) ging in einer ersten Reaktion zunächst in die Knie. Im Vorfeld der Zahlen war eine Zwischenrallye zu beobachten. Diese wird nun abverkauft. Im besten Fall gelingt es der Aktie, den wichtigen Kursbereich von 8 Euro zu verteidigen. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 7,5 Euro zu verorten und sollte tunlichst nicht mehr unterschritten werden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
