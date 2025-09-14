Anzeige
Dax – Ausblick auf die Handelswoche

Allianz – Die Kuh ist noch nicht vom Eis 14.09.2025, 10:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz – Die Kuh ist noch nicht vom Eis
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Was bringt die neue Handelswoche? Der Dax beendete die abgelaufene Handelswoche zwischen Baum und Borke bzw. zwischen 23.000 Punkten und 24.000 Punkten. Dem Index fehlt es in der aktuellen Situation an der notwendigen Kraft, um die 24.000 Punkte nachhaltig zu überwinden. Gleichzeitig scheint der Index auch (noch) nicht für eine ausgedehnte Korrektur bereit zu sein.
Nach einem stabilen Wochenabschluss sieht sich der Dax in den kommenden Tagen mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Gleich zu Wochenbeginn stehen zahleiche Konjunkturdaten im Fokus, vor allem chinesische.  Die Schlagzahl bleibt im Wochenverlauf hoch. Allerdings wird die Masse der Daten von einem Ereignis überstrahlt – die Leitzinsentscheidung der Fed dürfte maßgeblich die Handelswoche und kommende Handelswochen beeinflussen. Eine Leitzinssenkung der Fed um 25 Basispunkte dürfte mehr oder weniger eingepreist sein. Doch was passiert, sollte die Fed die Leitzinsen gar überraschend um 50 Basispunkte senken? Obgleich dieses Szenario recht unwahrscheinlich ist, ist es nicht kategorisch auszuschließen. In diesem Fall müsste wohl mit massiven Verwerfungen an den Finanzmärkten gerechnet werden.

Kurzum. Die anstehende Handelswoche könnte ob der Fed-Zinsentscheidung richtungsweisenden Charakter haben. Für den Dax muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, mit einem Sprung über die 24.000 Punkte frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Gleichzeitig darf es für den Index nicht unter die 23.000 Punkte gehen.

Allianz – Die Kuh ist noch nicht vom Eis

Die gute Nachricht vorweg. Das zuletzt an dieser Stelle befürchtete Kursdebakel blieb bislang aus. Die weniger gute Nachricht gleich hinterher: Dieses Szenario ist aber noch immer im Rennen, denn die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) verpasste es auch zuletzt, das Chartbild mit einem beherzten Sprung über die 360 Euro zu stabilisieren. Und so bleibt die Lage prekär.

Allianz-Aktie Chartanalyse

An der charttechnischen Konstellation hat sich nicht sonderlich viel geändert. Das Unvermögen der Allianz-Aktie, die 360 Euro zurückzuerobern, mahnt unverändert zur Vorsicht. Mit Attacken auf den zentralen Unterstützungsbereich 340 Euro / 332 Euro ist somit jederzeit zu rechnen. Dieser Kursbereich wird zudem von der übergeordneten Aufwärtstrendlinie verstärkt. Ein Rücksetzer unter die 332 Euro könnte aus charttechnischer Sicht somit fatale Konsequenzen haben und weitere Abgaben in Richtung 300 Euro provozieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten kürzlich ihr Votum „hold“ für die Allianz und das Kursziel von 325 Euro. Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „neutral“. Das Kursziel hoben sie indes von 350 Euro und 360 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
