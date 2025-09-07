Anzeige
Dax – Ausblick auf die Handelswoche

Allianz – Droht hier das ganz große Kursdebakel? 07.09.2025, 08:23 Uhr

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz – Droht hier das ganz große Kursdebakel?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax hat sich erst einmal von den 24.000 Punkten verabschieden müssen. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht versetzte die Aktienmärkte in Aufruhr. Die Blicke richten sich jedoch bereits nach vorn auf die neue Handelswoche. Zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten werden für frische Impulse sorgen. So werden unter anderem am kommenden Mittwoch die US-Erzeugerpreisdaten für August veröffentlicht. Am Donnerstag (11. September) steht dann die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für August auf der Agenda. Aus charttechnischer Sicht geht es für den Dax zunächst um Schadensbegrenzung. So sollte ein Rücksetzer unter die 23.000 Punkte tunlichst ausbleiben. Anderenfalls könnte der Index noch stärker in Bedrängnis geraten.
Die Allianz-Aktie könnte indes auf eine weitreichende Weichenstellung zusteuern. Nach dem gescheiterten Versuch, das Widerstandscluster im Bereich von 380 Euro aufzubrechen, setzten massive Gewinnmitnahmen ein. Zuletzt wurde mit dem Verlust einer wichtigen Unterstützung ein weiteres Warnsignal ausgelöst. 

Allianz – Droht hier das ganz große Kursdebakel?

Die letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie an dieser Stelle vom 24. August konnten wir noch mit „Aktie schnuppert an Mega-Kaufsignal“ überschreiben. Damals setzte die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) den markanten Widerstandsbereich von 380 Euro unter Druck. Ein Durchbruch in Richtung 400 Euro schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch es kam anders.

Chartanalyse

Statt eines frischen Kaufsignals kam es zu Gewinnmitnahmen. Diese hatten und haben es in sich. So ging kürzlich die wichtige Unterstützung von 360 Euro verloren. Ihr Verlust gibt nun den Weg in Richtung der zentralen Unterstützungszone 340 Euro / 332 Euro frei. Dieser Kursbereich wird zudem von der 200-Tage-Linie und dem übergeordneten Aufwärtstrend verstärkt. Damit ist die Aufgabenstellung für die Aktie aus charttechnischer Sicht klar definiert: Es darf nicht unter die 332 Euro gehen, anderenfalls wird es eng. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 332 Euro kommen, müsste von weiteren Abgaben in Richtung 300 Euro ausgegangen werden. Die Rückkehr über die 360 Euro würde die Lage zunächst stabilisieren. Ein Vorstoß über die 380 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays hoben ihr Kursziel für die Allianz-Aktie leicht von 325 Euro auf 329 Euro an. Das Votum lautet indes unverändert „underweight“. Die Analysten von Berenberg bewerten die Lage deutlich positiver. Deren Votum lautet „buy“ und das Kursziel 431 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
