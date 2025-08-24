Dax – Ausblick auf die Handelswoche

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz schnuppert an Mega-Kaufsignal
© Bild: istockphoto.com/Lukassek
Der Dax beendete die Handelswoche komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten liegend. Die starke Performance der US-Indizes stützte den deutschen Leitindex. Die US-Indizes wiederum reagierten fast schon euphorisch auf die Rede des Fed-Präsidenten Powell auf dem Jackson Hole Economic Policy Symposium. Die Aussicht auf sinkende Zinsen trieb sie an. Das half auch dem Dax. Doch die Blicke richten sich bereits auf die anstehende Handelswoche. Neben zahlreichen Konjunkturdaten erwarten die Aktienmärkte den wohl wichtigsten Quartalsbericht. Nvidia wird am 27. August die aktuellen Finanzergebnisse veröffentlichen und der Markt wird ob der Relevanz des Unternehmens den Atem anhalten. Mit Nvidia steht und fällt wohl zudem das Urteil über die aktuelle Quartalsberichtssaison.
Unser heutiger Protagonist – die Allianz – legte bereits die aktuellen Finanzergebnisse vor. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 07. August detailliert über das Zahlenwerk des Versicherungskonzerns.

Allianz – Aktie schnuppert an Mega-Kaufsignal

Die Zahlen für das 2. Quartal wussten in allen wichtigen Kennzahlen zu überzeugen. Die Reaktion der Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) fiel entsprechend positiv aus. Seit der Zahlenveröffentlichung sind bereits ein paar Tage ins Land gegangen, dennoch hielt die Aktie das Momentum hoch. Aus charttechnischer Sicht bahnt sich nunmehr eine wichtige Weichenstellung an. Der untere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. 

Chartanalyse

Vor wenigen Tagen scheiterte die Allianz-Aktie ein erstes Mal an der zentralen Widerstandsmarke von 380 Euro. In diesem Kursbereich liegt unter anderem das markante Hoch aus dem Mai dieses Jahres. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 380 Euro würde sofort die 400 Euro als potenzielles Bewegungsziel ins Spiel bringen. Und dabei muss es nicht bleiben, sollte die Aktie die 400 Euro erst einmal vor Augen haben. Zwar gelang es der Aktie bislang nicht, die 380 Euro zu knacken, aber die aktuelle Konstellation offeriert ihr nach wie vor alle Chancen. Die Allianz-Aktie notiert in unmittelbarer Nähe zur Marke von 380 Euro; jederzeit bereit, den Sprung zu wagen. Auf der Unterseite sollte sie nun allerdings nicht deutlich unter Druck geraten. Etwaige Gewinnmitnahmen sollten eng begrenzt bleiben, um die Chancen auf einen Ausbruch nicht zu reduzieren. Bereits ein Rücksetzer unter die Unterstützung von 360 Euro wäre ein herber Rückschlag.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie und ihr Kursziel von 431 Euro.

Bn-Redaktion/mt
