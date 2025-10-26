Anzeige
+++Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie+++
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – Das ist gar nicht gut 26.10.2025, 09:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Das ist gar nicht gut
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Spannung an den Aktienmärkten steigt. Die Leitzinsentscheidung der Fed wirft ihre Schatten voraus. Am kommenden Mittwoch (29. Oktober) wird es soweit sein. Nach den überraschend guten US-Verbraucherpreisdaten für September, die mit einiger Verspätung erst am Freitag veröffentlicht wurden, dürfte einer Zinssenkung durch die US-Notenbank nicht sonderlich viel im Weg stehen. Die begleitenden Kommentare und Kommuniqués werden jedoch eine mindestens genauso große Bedeutung haben, wie die Leitzinsentscheidung selbst.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 352,30 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 24.209,76 PKT +0,01 % Ariva Indikation

Obgleich die Leitzinsentscheidung der Fed das Highlight der Handelswoche darstellen dürfte, sollten sich die Blicke auch auf die zahlreichen Konjunkturdaten und Quartalszahlen richten. Diverse Veröffentlichungen stehen an und könnten wichtige Impulse geben. Dem Dax muss es aus charttechnischer Sicht weiterhin gelingen, sich oberhalb von 24.000 Punkten zu behaupten. Ein Rücksetzer unter diese Marke könnte weitere Abgaben in Richtung 23.000 Punkte provozieren. Ein Vorstoß auf neue Rekorde wäre hingegen das Startsignal für die nächste Rallyephase.

Von einer neuen Rallyephase ist unsere heutige Protagonistin – die Allianz-Aktie – weit entfernt. Nach dem zuletzt gescheiterten Versuch, die 380 Euro zu überwinden, geht es eher um Schadensbegrenzung.

Allianz – Das ist gar nicht gut

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) lässt in der aktuellen Phase Schwung und Momentum vermissen. Der zentrale Widerstandsbereich von 380 Euro thront über der Aktie. Gleichzeitig deutet sich auf der Unterseite Ungemach an.

Aktienchart

Ein Vorstoß über die 360 Euro würde zumindest den Druck von der zentralen Unterstützungszone 340 Euro / 334 Euro nehmen. Doch auch dieses Unterfangen will der Allianz-Aktie in der aktuellen Phase nicht gelingen. Und so bleibt der Druck auf die zentrale Unterstützungszone bestehen. Ein Rücksetzer unter die 334 Euro muss als mögliches Szenario einkalkuliert werden.

Kurzum

Neue Impulse müssen her, um den Aktienkurs zu stimulieren. Ein Rücksetzer unter die 334 würde die Lage weiter verschärfen und der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 300 Euro eröffnen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 360 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst ihr Votum „neutral“ für die Allianz-Aktie und das Kursziel von 360 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen ihr Votum „underweight“. Das Kursziel hoben sie von 329 Euro auf 330 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ2K4J
Ask: 1,62
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UP61JG
Ask: 6,80
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ2K4J UP61JG. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
RTL+ auf Amazon Prime: Jetzt wird Streaming doppelt lukrativ

Gestern 14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI unter Druck: Prince Group als Image-GAU

Gestern 14:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE-Aktie im Fokus: Citi warnt vor Kapitalfalle!

Gestern 13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold wankt bedenklich: Und nun auch noch das: Newmont enttäuscht …

Gestern 8:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit robustem Wochenfinale: Bayer - Macht sich die Aktie zum …

Gestern 8:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luxus-Schock: Porsche schlittert in Milliarden-Verlust – die E-…

Freitag 20:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

200-Millionen-Coup: Palantir und Lumen zünden KI-Turbo: Aktien …

Freitag 20:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der schwindende Vorsprung: Warum Tesla weltweit Marktanteile …

Freitag 20:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer