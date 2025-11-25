Dax kommt nicht in Schwung. Ein Warnzeichen? Hannover Rück – Warten auf das Kaufsignal geht weiter

Goldrausch 2.0:
60 % Insideranteil – warum dieser Gold-Explorer als Geheimtipp gilt
© Foto von Hiroshi Kimura auf Unsplash
Der Dax schleppt sich bislang durch den Dienstagshandel (25. November). Nach dem hoffnungsvollen Wochenauftakt gelingt es dem Dax zunächst nicht, die Schlagzahl hochzuhalten und die Erholung weiter voranzubringen. Das Handelsgeschehen ist unverändert von einer großen Nervosität geprägt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 257,00 EUR +0,78 % Tradegate
DAX 23.394,50 PKT +0,67 % Ariva Indikation

Zumindest scheint sich der Dax zunächst oberhalb von 23.000 Punkten festgesetzt zu haben. Doch noch immer fehlen die entscheidenden Impulse, um die Erholung über die 24.000er Marke zu ziehen. Das Unvermögen des Dax, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren und die Marke von 24.000 Punkten zu überspringen, mahnt unverändert zur Vorsicht. Der Dax wirkt trotz zurückliegender Erholung fragil. Jederzeit könnte sich die Lage destabilisieren und der Dax seine Bewegung auf der Unterseite fortsetzen. Kurzum. Die aktuelle Lage ist nicht ohne Risiken. Und je näher die Leitzinsentscheidung der Fed am 10. Dezember rückt, desto nervöser könnten die Finanzmärkte werden. Bereits ein erneuter Rücksetzer unter die 23.000 Punkte würde den Dax in arge Bedrängnis bringen. Um die Lage zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 24.000 Punkte. 

Im Kommentar vom 10. November thematisierten wir die überaus robusten Zahlen für das 3. Quartal 2025 der Hannover Rück. Die Aktie profitierte auch zunächst von den Finanzergebnissen. Doch der Zauber der Zahlen ist mittlerweile verflogen. 

Hannover Rück - Warten auf das Kaufsignal geht weiter

Die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) hatte vor einigen Tagen die große Chance, sich des seit längerer Zeit dominierenden Abwärtstrends zu entledigen. Das Vorhaben scheiterte jedoch. 

Hannover Rück in der Börsennews Aktienanalyse

Der Vorstoß lief zunächst vielversprechend an. Der Hannover Rück-Aktie gelang es, den Widerstandsbereich um 260 Euro aufzubrechen. Die Tür in Richtung 200-Tage-Linie und Abwärtstrend öffnete sich. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten eine Fortsetzung der Erholung und den Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Aktuell stabilisiert sich die Aktie im Kursbereich von 250 Euro bis 260 Euro und harrt der Dinge, die da kommen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der von Analysten ausgegebenen Kursziele ist beachtlich. Die Analysten von Berenberg bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 312 Euro. Deutlich zurückhaltender sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Deren Votum lautet unverändert „underweight“. Das Kursziel hoben sie hingegen von 210 Euro auf 239 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
