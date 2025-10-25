Anzeige
+++Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie+++
Dax mit robustem Wochenfinale

Bayer - Macht sich die Aktie zum Sprung bereit? 25.10.2025, 08:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax mit robustem Wochenfinale: Bayer -  Macht sich die Aktie zum Sprung bereit?
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Mit einer robusten Vorstellung beendete der Dax die Handelswoche. Und diese hatte es in sich. Zu Wochenbeginn galt es, den vorherigen Schwächeanfall zu kompensieren. Das gelang dem Index im Großen und Ganzen, doch um die Rallye abermals in Schwung zu bringen, reichte die Kraft nicht. Und so entwickelte sich in den letzten Handelstagen eine Seitwärtsbewegung in vergleichsweise engen Begrenzungen. Der Dax oszillierte größtenteils in den Grenzen 24.000 Punkte bis 24.300 Punkte.  Das Momentum wich zusehends aus dem Markt. Wie ist diese Konsolidierungsphase einzuordnen? Bereitet sich der Dax auf einen Vorstoß auf der Oberseite vor oder ist es nur die Ruhe vor dem nächsten Abwärtsschub?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.209,76 PKT +0,01 % Ariva Indikation
Bayer 27,83 EUR +0,33 % Lang & Schwarz

Die nächste Woche könnte diesbezüglich eine Entscheidung bringen. Die Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (29. Oktober) könnte einer Weichenstellung gleichkommen. Die am gestrigen Freitag veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für September, die aufgrund des Shutdowns der US-Behörden verzögert veröffentlicht wurden, nährten die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung durch die Fed. Neben der Leitzinsentscheidung dürfte die Quartalsberichtssaison weitere Impulse liefern. Kurzum. Es bleibt dabei. Einen Rücksetzer unter die 24.000er Marke sollte der Dax tunlichst vermeiden. Um die Aufwärtsbewegung zu stimulieren, bedarf es eines Vorstoßes auf neue Rekordhochs.

Bayer – Macht sich die Aktie zum Sprung bereit?

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) ringt um neues Aufwärtsmomentum. Der Bruch der wichtigen Unterstützung von 28 Euro belastet die Aktie und wirkt nach. Aktuell unternimmt die Bayer-Aktie den Versuch, das installierte Verkaufssignal zu neutralisieren. Ein Vorstoß über die Marke von 28 Euro würde den Weg in Richtung 30 Euro freigeben. Dieser Kursbereich hat nicht nur psychologische Bedeutung.

Bayer Chartanalyse

Im Kursbereich von 30 Euro liegt auch eine bis dato dominierende Doppeltopformation, die über dem Kursverlauf thront. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die 28 Euro zurückerobern und den Schwung nutzen, um in Richtung 30 Euro vorzustoßen. Ein Ausbruch über die 30 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich. Doch das Unterfangen ist kein Selbstläufer. Ein erneutes Scheitern muss miteinkalkuliert werden – entweder bereits am Widerstandsbereich von 28 Euro oder später am Widerstandsbereich von 30 Euro. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Bereits ein Rücksetzer unter die 26 Euro wäre ein herber Rückschlag. Ein Rücksetzer unter die 24,8 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MK1V9Q
Ask: 11,96
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM4Y0G
Ask: 3,98
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MK1V9Q MM4Y0G. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold wankt bedenklich: Und nun auch noch das: Newmont enttäuscht …

8:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luxus-Schock: Porsche schlittert in Milliarden-Verlust – die E-…

Gestern 20:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

200-Millionen-Coup: Palantir und Lumen zünden KI-Turbo: Aktien …

Gestern 20:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der schwindende Vorsprung: Warum Tesla weltweit Marktanteile …

Gestern 20:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Quantenlogik statt Blue Chips: IBM transformiert sich neu

Gestern 15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP wächst weiter: Währungseffekte bremsen nur kurz

Gestern 14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krise im Werk: Fords Rückschlag mit E-Mobilität

Gestern 13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brent Öl startet wuchtige Zwischenrallye: Winken BP, Shell & Co. …

Gestern 8:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer