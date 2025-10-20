Dax startet furios in die neue Handelswoche: Münchener Rück – Das hätte nicht passieren dürfen

Seismische Klarheit:
American Critical Minerals bestätigt großflächiges Lithium- und Kalipotenzial!
Dax startet furios in die neue Handelswoche

20.10.2025, 13:21 Uhr

Münchener Rück – Das hätte nicht passieren dürfen
Der Dax lässt zu Wochenbeginn nichts anbrennen und startet furios in die neue Handelswoche. Ist es das sprichwörtliche Pfeifen im Walde oder haben die Belastungsfaktoren, die noch zuletzt den Index unter Druck setzten, ihren Schrecken verloren?
Rückenwind kam im frühen Montagshandel zunächst aus China. Hier fielen verschiedenen Konjunkturdaten überraschend positiv aus. Nicht zuletzt wurde die chinesische Industrieproduktion für September deutlich über den Erwartungen des Marktes liegend veröffentlicht. Neben weiteren Konjunkturdaten steht in den nächsten Tagen die Quartalsberichtssaison im Fokus. Diese erreicht nun den Technologiesektor. Neben Konjunktur- und Quartalszahlen richtet sich das Augenmerk auf die drohende Bankenkrise in den USA und der weiteren Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. An Gesprächsthemen dürfte es die nächsten Tage jedenfalls nicht mangeln.

Die Münchener Rück musste zuletzt einen Rückschlag verkraften. Die jüngste Erholung prallte am Widerstandsbereich von 575 Euro ab. Gewinnmitnahmen setzten ein; aus charttechnischer Sicht kamen diese zur Unzeit auf. 

Münchener Rück – Aktie wieder im Rückwärtsgang

Ein Ausbruch über das markante Widerstandscluster 575 Euro / 583 Euro hätte der Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) ein frisches Kaufsignal beschert und der Erholung weiteren Schwung gegeben. Doch es kam nicht dazu. Gewinnmitnahmen beendeten die Erholung abrupt. 

Münchener Rück Aktienchart

Im besten Fall fängt sich die Aktie im Kursbereich von 540 Euro und dreht im Anschluss wieder nach oben ab. Der Rücksetzer weist allerdings ein beachtliches Momentum auf, sodass mit weiteren Abgaben in Richtung 520 Euro oder gar 500 Euro gerechnet werden muss. Sollte es für die Münchener Rück darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Zusammengefasst

Die Luft ist raus. Die Erholung hat ihr Momentum verloren. Nun muss es um Schadensbegrenzung gehen. Im besten Fall halten die 540 Euro dem Druck stand. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben auf 520 / 500 Euro gerechnet werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bleiben optimistisch. Ihr Votum lautet „overweight“ und ihr Kursziel 650 Euro. Weniger optimistisch sind hingegen die Analysten von Jefferies. Deren Votum lautet „hold“, das Kursziel 555 Euro. Ganz ähnlich bewerten die Analysten der kanadischen RBC die Perspektiven für die Münchener Rück. Deren Votum lautet „sector perform“. Das Kursziel hoben sie leicht von 566 Euro auf 570 Euro an. 
