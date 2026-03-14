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Dax stolpert ins Wochenende

Deutsche Telekom – Aktie stemmt sich gegen die Trendwende 14.03.2026, 07:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert ins Wochenende: Deutsche Telekom – Aktie stemmt sich gegen die Trendwende
© bn
Der Dax beendete die Handelswoche mit empfindlichen Kursverlusten. So rückte am gestrigen Freitag die Marke von 23.000 Punkten in den Fokus. Immerhin konnte der Dax einen Wochenschluss unterhalb dieser Marke verhindern. Nach wie vor belastet die Situation im Nahen und Mittleren Osten das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten. Die hohen Ölpreise drücken auf die Indizes. Dass ein Ende der Konfrontation noch immer nicht abzusehen ist, schürt die Nervosität.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 33,14 EUR -0,14 % Lang & Schwarz
DAX 23.339,29 PKT -0,74 % Ariva Indikation

Am gestrigen Freitag wurden in den USA zahlreiche, zum Teil eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Unterm Strich vermochten es die Daten jedoch nicht, den Aktienmärkten positive Impulse zu geben – zu dominant ist die Drohkulisse der geopolitischen Gemengelage.

Wie könnte es nun weitergehen?

Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss es dem Dax weiterhin gelingen, die 23.000 Punkte zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, würde es für den Index noch einmal eng werden. Eine Rückkehr über die 24.000er Marke würde zumindest Entlastung bringen. Doch vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage ist das ein überaus schwieriges Unterfangen.

Deutsche Telekom – Aktie stemmt sich gegen die Trendwende

Nach dem furiosen Zwischensprint der letzten Woche ist die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) „eigentlich“ reif für eine Korrektur. Doch noch stemmt sich die Aktie gegen diese und die damit einhergehende Trendwende.

Aktienchartanalyse

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert – die Aktie muss über den Widerstandsbereich 34 Euro / 35 Euro, um der Aufwärtsbewegung frisches Momentum einzuhauchen. Ein solcher Vorstoß blieb bislang jedoch aus. Stattdessen nimmt der Druck auf der Unterseite zu. Obacht wäre geboten, sollte es für die Deutsche Telekom unter die 32 Euro gehen. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 30 Euro gerechnet werden. Gleichzeitig würde die Top-Bildung voranschreiten.

Kurzum

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich in einer spannenden und womöglich richtungsweisenden Phase. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar – die Aktie muss über die 35 Euro und darf nicht unter die 32 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stufen die Deutsche Telekom nach wie vor mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert hoben sie indes von 38 Euro auf 39 Euro an.  Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel von 38,5 Euro blieb ebenfalls unverändert.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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