Anzeige
+++Starkes Upside-Potenzial Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial+++
Dax vor neuer Rekordjagd

DHL Group – Lage bleibt prekär. Neue Kursverluste drohen 02.10.2025, 13:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor neuer Rekordjagd: DHL Group – Lage bleibt prekär. Neue Kursverluste drohen
© bn
Der Dax startete gestern furios in den Oktober. Darüber hinaus kann er auch im heutigen Donnerstagshandel den Druck auf der Oberseite aufrechterhalten. Alles scheint auf eine neue Rekordjagd hinauszulaufen. Sehen wir womöglich bereits den Beginn der Jahresendrallye?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 38,50 EUR +0,44 % Tradegate
DAX 24.436,93 PKT +0,87 % Ariva Indikation

Die nächsten Tage werden vor diesem Hintergrund richtungsweisend. Die US-Indizes fungieren in der aktuellen Phase als Zugpferde für den deutschen Leitindex. Dass sich die US-Aktienmärkte gegen den Shutdown der US-Bundesbehörden stemmen, ist bemerkenswert. Offenkundig setzt man am Markt auf eine schnelle Einigung im US-Haushaltsstreit. Für den Dax muss es nun darum gehen, sich oberhalb von 24.000 Punkten festzusetzen. In einem weiteren Schritt muss es für den Index über das bisherige Rekordhoch von knapp 24.640 Punkten gehen, um die Rekordjagd offiziell wieder aufzunehmen. Das Wochenfinale verspricht morgen immense Spannung, steht doch nicht zuletzt der außerordentlich wichtige US-Arbeitsmarktbericht für September zur Veröffentlichung an. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Wochenschluss auf Rekordhoch für den Dax ein Befreiungsschlag. Sollte der Index hingegen die Woche unterhalb von 24.000 Punkten beenden, wäre im Hinblick auf die kommende Handelswoche Obacht geboten.

Obacht ist zudem in Anbetracht der aktuellen charttechnischen Verfassung der DHL-Aktie geboten. Der Aktie des Logistikunternehmens drohen weitere Kursverluste.

DHL Group - Lage bleibt prekär. Neue Kursverluste drohen

Das Scheitern am markanten Widerstandsbereich 41,6 Euro / 42 Euro wirkt nach. Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) kommt nicht in Schwung. So wirft auch die jüngste Erholung allerhand Fragen auf.

DHL/Post - Aktie

Nachdem die Aktie am zuvor genannten Widerstandsbereich scheiterte, geriet sie unter Druck. Zügig wurden die 40 Euro unterschritten und auch der Unterstützungsbereich von 38 Euro konnte dem Druck nicht standhalten. Erst im Bereich von 36,7 Euro setzte eine Gegenbewegung ein. In der aktuellen Phase tut sich die DHL Group schwer damit, die 38 Euro nachhaltig zu überwinden. Die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie limitiert. Erst ein Vorstoß über die 42 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. Bis dahin sind alle Bemühungen mit Vorsicht zu genießen. Weitere Abgaben in Richtung 36 Euro oder gar 34 Euro sind nicht auszuschließen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Bandbreite der Kursziele der Analysten ist beachtlich. So stuften kürzlich die Analysten der Bank of America die DHL Group von „neutral“ auf „underweight“ herab. Das Kursziel senkten sie deutlich von 41 Euro auf 35 Euro. Die Analysten von JPMorgan halten mit einem „overweight“ für die DHL-Aktie dagegen. Das Kursziel senkten sie allerdings von 48,5 Euro auf 47,5 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ83TH
Ask: 0,21
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UJ9TEE
Ask: 0,62
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ83TH UJ9TEE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
2 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
7 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wenn das passiert, dann: Nordex – Aktie im Aufwind

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Geschäft schwächelt, doch VW-Aktie trotzt den Zahlen

11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA im Höhenflug trotz tief verwurzelter Unsicherheit: NEL-…

11:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Das sieht doch wieder besser aus: Novo Nordisk dreht nach oben ab

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Banken-Fieber: 500 Millionen Dollar locken Banken in den EA-Mega-…

Gestern 19:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharma-Befreiung: Pfizer-Deal mit Trump: Warum die Aktie explodiert…

Gestern 19:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Comeback oder Täuschung? Tesla-Aktie im Aufwind – doch Experten …

Gestern 18:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sanierung vollzogen – Wolfspeed erlebt spektakulären Bö…

Gestern 14:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer