Dax wankt ins Wochenende

Allianz – Aktie knickt ein. Droht ein Abverkauf? 18.10.2025, 09:01 Uhr

Dax wankt ins Wochenende: Allianz – Aktie knickt ein. Droht ein Abverkauf?
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Der Dax wankte ins Wochenende. Der Rücksetzer unter die Marke von 24.000 Punkten hat den Index in Bedrängnis gebracht. Das damit ausgelöste Verkaufssignal könnte in den kommenden Tagen Wirkung entfalten.
Allianz 348,80 EUR
DAX 23.979,68 PKT

Shutdown der US-Bundesbehörden, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie eine drohende Bankenkrise in den USA stellen die Aktienmärkte derzeit vor große Herausforderungen. Das Börsenjahr 2025 verlief bislang überaus positiv. Aber es ist Oktober. Der leitet das letzte Quartal und damit die heiße Phase des Börsenjahres ein. Ein fulminantes Jahresfinale in Form einer Jahresendrallye sollte nicht zwingend vorausgesetzt werden. Die Indizes befinden sich auf exponierten Kursniveaus. Eine Rallye von diesen luftigen Niveaus aus zu starten, ist ein ambitioniertes Unterfangen. Das Risiko besteht vielmehr darin, dass vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage der ein oder andere geneigt sein könnte, die Gewinne, die sich während der letzten Monate angehäuft haben, abzusichern. Besonders betroffen wären nicht zuletzt Rüstungstitel und Technologiewerte. Auch über die atemberaubenden Aufwärtsbewegungen im Edelmetallsektor haben sich zum Teil exorbitante Gewinne angehäuft. Trotz „Sicherer-Hafen-Argument“ ist auch der Edelmetallsektor durch Gewinnmitnahmen gefährdet.  

Kommen wir zurück auf den Dax. Der Rücksetzer unter die 24.000 Punkte könnte nun weitere Abgaben in Richtung 23.000 Punkte provozieren. Um doch wieder die Kurve nach oben zu bekommen, bedarf es der raschen Rückkehr über die 24.000er Marke.

Unter Gewinnmitnahmen litt am Freitag auch die Allianz-Aktie. Und diese fielen durchaus bemerkenswert deutlich aus.

Allianz – Aktie knickt ein. Droht ein Abverkauf?

In der letzten Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) vor genau einer Woche thematisierten wir das Unvermögen der Aktie, den zentralen Widerstandsbereich von 380 Euro aufzubrechen.

Allianz Aktie

Dieser Kursbereich ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Der Rücksetzer unter die 360 Euro hat das Abwärtsmomentum angekurbelt. Aktuell drohen weitere Abgaben auf 340 Euro. Sollte es darunter gehen, könnte es prekär werden. Die Zone 340 Euro / 334 Euro hat zentrale Bedeutung für die Aktie, denn sollte es unter die 334 Euro gehen, würde eine große Doppeltopformation vollendet werden. Und dann könnte es prekär werden. Ein Abverkauf in Richtung 300 Euro wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss die Allianz-Aktie zumindest über die 360 Euro zurückkehren.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
