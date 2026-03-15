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Dax zittert vor der Fed

Allianz – Auch Felsen bröckeln 15.03.2026, 08:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax zittert vor der Fed: Allianz – Auch Felsen bröckeln
© Bild: istockphoto.com/tupungato
Es ist alles für den großen Showdown angerichtet. Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten tobt. Die Ölpreise notieren dreistellig und belasten die Aktienmärkte außerordentlich. Die Aktienmärkte sind angezählt – auch der Dax, denn der Verlust der 24.000er Marke wirkt nach. In den nächsten Handelstagen wird der Dax mit einer hochgradig explosiven Gemengelage konfrontiert. Die Belastungen, die aus dem Krieg im Nahen und Mittleren Osten resultieren, in Kombination mit den anstehenden Konjunkturdaten und dem Fed-Termin, könnten zu weitreichenden Verwerfungen an den Märkten führen. Die Lage ist prekär.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 353,25 EUR +0,01 % Lang & Schwarz
DAX 23.339,29 PKT -0,74 % Ariva Indikation

Am Dienstag (17. März) und Mittwoch tagt das FOMC der Fed. Die Märkte erwarten nicht nur mit Spannung die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Neben der eigentlichen Leitzinsentscheidung erwarten die Finanzmärkte auch die Veröffentlichung der Projektionen der Fed zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen. Sollte es im Vergleich zu den Dezember-Projektionen deutliche Veränderungen geben, könnte das gravierende Folgen für die Finanzmärkte haben. Insofern geht von diesem Fed-Termin ein nicht unerhebliches Risiko für Dax & Co. aus.

Kurzum. Dem Dax steht eine außerordentlich spannende Handelswoche bevor. Vor allem den Mittwoch mit dem Fed-Termin gilt es zu beachten. Die charttechnische Konstellation ist weiterhin angespannt. Nach dem Verlust der 24.000er Marke weitete sich die Korrektur aus. Die 23.000 Punkte stehen nunmehr im Fokus und sollten tunlichst nicht mehr unterschritten werden.

Doch auch die Allianz-Aktie, die gemeinhin als Fels in der Brandung gilt, bröckelte in den letzten Tagen.

Chartanalyse

Allianz – Auch Felsen bröckeln

In der letzten Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) am 27. Februar thematisierten wir an dieser Stelle die damals frischen Zahlen des Versicherungskonzerns. Die Aktie legte unmittelbar nach den Zahlen noch einmal zu, doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Die Aktie geriet massiv unter Druck.

Derzeit steht die zentrale Unterstützung 340 Euro / 332 Euro unter Druck. Darunter sollte es unter allen Umständen nicht gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Gleichzeitig ist die Aktie nach den deutlichen Kursverlusten überverkauft und somit reif für Erholungsversuche. Die Rückkehr über die 360 Euro wäre der erste wichtige Fingerzeig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg hoben zuletzt das Kursziel für die Allianz-Aktie von 459 Euro auf 504 Euro deutlich an. Das Votum lautet „buy“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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