Anzeige
++++++ Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie – Erstklassige Lage im „Land der Giganten“ ++++++
Dax zwischen Geopolitik und Konjunkturdaten

Hannover Rück – Aktie klopft an Widerstand an 20.02.2026, 11:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax zwischen Geopolitik und Konjunkturdaten: Hannover Rück – Aktie klopft an Widerstand an
© Image by Joe from Pixabay
Es ist alles für ein spannendes, womöglich auch hektisches, Wochenfinale vorbereitet. Im weiteren Tagesverlauf werden in den USA noch eminent wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. So stehen unter anderem frische US-BIP-Daten auf der Agenda. Doch auch Daten zu den Konsumausgaben und zum Konsumklima werden erwartet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 250,20 EUR +0,81 % Tradegate
DAX 25.093,45 PKT +0,29 % Ariva Indikation

Dass sich die Datenflut vor dem Hintergrund der angespannten geopolitischen Lage abspielt, erhöht die Brisanz. Der Iran-Konflikt hatte sich zuletzt deutlich zugespitzt und bekommt vor dem nahenden Wochenende noch einmal einen ganz anderen Stellenwert. Die Sorge, dass die USA bereits am Wochenende militärisch gegen den Iran vorgehen, ist groß. An den Finanzmärkten setzten bereits die üblichen Mechanismen ein – Gold und Ölpreise legen zu, Aktienmärkte bleiben in Deckung. 

Unsere heutige Protagonistin – die Aktie der Hannover Rück – erlebte einen gebrauchten Start ins Börsenjahr 2026. Bereits im Frühjahr 2025 hatte eine Korrektur eingesetzt, die mit dem Jahreswechsel noch einmal Fahrt aufnahm. Die Hannover Rück stolperte in Richtung 230 Euro und drehte nur knapp oberhalb dieses Kursbereiches nach oben ab. Die einsetzende Erholung hat die Aktie an einen wichtigen Widerstand herangeführt.

Hannover Rueck Aktienchart in der BN Analyse

Hannover Rück – Aktie klopft an Widerstand an

Die Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) legte Anfang Februar die Finanzergebnisse für 2025 vor und gab einen sehr robusten Ausblick auf das Jahr 2026. Im Ergebnis attackierte die Aktie den Widerstandsbereich von 250 Euro. Trotz diverser Anläufe war bislang kein Durchkommen für die Hannover Rück. Dabei wäre ein Vorstoß über die 250 Euro aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. 

Ein erfolgreicher Ausbruch über die 250 Euro würde der Aktie sofort weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 260 Euro bis 270 Euro eröffnen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, wäre es wichtig, wenn der Aktienkurs die 200-Tage-Linie zurückerobern könnte. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell im Bereich von 260 Euro. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 233 Euro (letztes Verlaufstief) kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten nach den Zahlen ihr Votum „buy“ für die Hannover Rück. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 299 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bewerten die Lage ganz ähnlich. Ihr Votum lautet „buy“ und das Kursziel 294 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN2ALW
Ask: 1,53
Hebel: 18
mit starkem Hebel
MG0FF6
Ask: 4,92
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN2ALW MG0FF6. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Netanjahu: Naher Osten steht vor entscheidender Wegkreuzung Hauptdiskussion
2 Aktien New York: Möglicher Krieg mit Iran belastet Börsen Hauptdiskussion
3 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
4 Immobilien Comeback: Vonovia Aktie steigt deutlich und sendet neues Chart Signal Hauptdiskussion
5 KI-Video: ZDF entschuldigt sich im 'heute journal' bei Zuschauern Hauptdiskussion
6 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent Hauptdiskussion
7 Industrie baut 2025 mehr als 120.000 Jobs in Deutschland ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikt an: Exxon Mobil nimmt wieder …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dividenden-Impuls verpufft, warum Anleger dennoch zögern: SAP erhö…

Gestern 19:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Konzern entfacht neue Spekulationen: Apple-Aktie vor Kurssprung…

Gestern 17:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tech-Gigant vor Gericht: Droht Meta neues Ungemach? Meta-Aktie …

Gestern 17:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Trump und dem Wochenende: Airbus mit Zahlen, die …

Gestern 12:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold wieder oberhalb von 5.000 US-Dollar: Dieser Goldproduzent lä…

Gestern 11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus unter Druck: Schwerer Streit mit einem Zulieferer

Gestern 11:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neues Kapital: So viel neues Geld steckt Big Tech in OpenAI

Gestern 10:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer