Doppelschlag in Colorado Bohrstart fix
Skull Creek macht die Fläche jetzt zum Gamechanger
Anzeige
Der Anfang ist gemacht

SAP bastelt an Trendwende. Das sind die nächsten Kursziele 24.09.2025, 14:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Anfang ist gemacht: SAP bastelt an Trendwende. Das sind die nächsten Kursziele
© SAP SE / SAP Labs, Garching/Munich
Die SAP-Aktie legte in den letzten Tagen leicht zu und befreite sich so aus einer aus charttechnischer Sicht heiklen Situation. Noch zuletzt stand eine eminent wichtige Unterstützung im Feuer. Umso wichtiger war es, dass der Aktie die charttechnische Entlastung gelang.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 231,20 EUR +2,56 % Lang & Schwarz

Unsere letzte Kommentierung zur SAP-Aktie überschrieben wir an dieser Stelle vor genau einer Woche mit „SAP – Wenn Trendwende, dann jetzt!“. Die Aktie testete zum damaligen Zeitpunkt den zentralen Unterstützungsbereich um 210 Euro. Ein Rücksetzer unter diese außerordentlich wichtige Unterstützungsmarke hätte das Chartbild massiv eingetrübt und der Aktie wohl weitere Abgaben beschert. 

Mittlerweile sind ein paar Handelstage vergangen und die SAP-Aktie zeigte eine Aufwärtsreaktion. Was ist diese wert? Ist es nur ein laues Lüftchen oder ist die Trendwende angelaufen?

SAP bastelt an Trendwende. Das sind die nächsten Kursziele

Aller Anfang ist schwer. Der SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) gelang es, die 210 Euro zu verteidigen und im Anschluss erste Akzente auf der Oberseite zu setzen. Die Rückkehr über die 220 Euro war diesbezüglich eminent wichtig. Kurzzeitig sah es auch nach einer Rückkehr über die 230 Euro aus. Aus charttechnischer Sicht wäre es ein kleiner Befreiungsschlag gewesen, doch in dieser Situation war es eine zu große Hürde. 

SAP Aktienchart

Insofern ist der aktuell zu beobachtende Erholungsversuch noch mit Vorsicht zu genießen. Die Aktie muss nachsetzen und dem Vorstoß Relevanz verschaffen. Vor diesem Hintergrund stellen der kurzfristige Abwärtstrend und die Horizontalwiderstände 230 Euro und 240 Euro / 242 Euro die nächsten Herausforderungen dar. 

Zusammenfassend lässt sich aus charttechnischer Sicht feststellen, dass Erholungsversuche, die sich unterhalb von 242 Euro abspielen, zurückhaltend bewertet werden müssen. Erst ein Vorstoß über die 242 Euro würde das Thema Trendwende forcieren. Mit Blick auf die Unterseite gilt unverändert: Ein Rücksetzer unter die 210 Euro sollte tunlichst vermeiden werden. Sollte es hierzu kommen, müsste mit weiteren Abgaben gerechnet. 

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten von Deutsche Bank Research werden in Bezug auf das Kurspotenzial von SAP vorsichtiger. Sie senkten das Kursziel von 300 Euro auf 270 Euro. Das Votum lautet dennoch unverändert „buy“. Bei den Analysten von JPMorgan blieb hingegen alles unverändert. Sie stufen die Aktie nach wie vor mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 290 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH30LW
Ask: 1,15
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VC1N3T
Ask: 3,49
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH30LW VC1N3T. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Sartorius im Check: Deutsche Bank hält am Kursziel fest

15:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta sichert Einfluss: KI-Modelle jetzt bei US-Behörden

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis schockt Europa: Produktion wird gestoppt!

15:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Wachstum: Oracle plant Milliarden-Anleihe für KI-Deals

14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Wie das Kaninchen vor der Schlange: Allianz – Spitz auf …

13:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wasserstoff-Hype: Plug Power-Aktie: Rätselhafter Kurs-Sprung!

11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba-Aktie explodiert: Die neue KI-Wette der Anleger

10:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron Technology mit starken Zahlen: Wie geht’s für die Aktie …

9:14 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer