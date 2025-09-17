Anzeige
Furcht vor der Fed? Dax bleibt in Deckung

SAP – Wenn Trendwende, dann jetzt! 17.09.2025, 12:37 Uhr

SAP – Wenn Trendwende, dann jetzt!
© SAP SE / SAP Headquarters in Walldorf, Germany, Building
Der Dax wartet auf die Fed und sitzt dabei ein wenig wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange.
Je dichter der Fed-Termin rückt, desto größer wird die Nervosität im Dax. Liefert die Fed genau das, was die Aktienmärkte erwarten? Oder gibt es eine Enttäuschung? In wenigen Stunden wird man mehr wissen. Das aktuelle Handelsgeschehen im Dax dürfte bis dahin von einer großen Verunsicherung geprägt bleiben. Die Furcht geht um, dass der Fed-Termin für Turbulenzen sorgen und so der September doch noch seinem Ruf gerecht werden könnte. 

Mit Kursturbulenzen und ausgeprägten Korrekturphasen kennt sich unsere heutige Protagonistin - die SAP-Aktie – bestens aus. Das war nicht immer so, denn der aktuellen Korrektur ging eine imposante Kursrallye voraus. 

SAP – Wenn Trendwende, dann jetzt!

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (04. September) zur SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) war diese gerade im Begriff, den wichtigen Unterstützungsbereich um 220 Euro anzusteuern. Der Bruch der zentralen Unterstützungszone 242 Euro / 240 Euro wirkte damals nach und zwang die Aktie in die Knie. Das Abwärtsmomentum verstärkte sich in den letzten Tagen. Die Unterstützung bei 220 Euro gab schließlich nach. Damit installierte sich ein weiteres Verkaufssignal. 

SAP Aktienchart

Rasch geriet daraufhin der Kursbereich von 210 Euro / 208 Euro in den Fokus. Dort liegt das markante Tief aus dem April dieses Jahres. Gleichzeitig war dieser Kursbereich Ausgangspunkt einer kräftigen Erholungsbewegung, die schließlich im Juni im Bereich von 273 Euro ihren Hochpunkt erreichte. 

In einer ersten Reaktion prallte die SAP-Aktie von den 210 Euro / 208 Euro nach oben ab. Damit beginnt nun eine entscheidende Phase. Die Aktie muss nachsetzen. Der Vorstoß muss Momentum aufbauen. Die 220 Euro und vor allem die 240 Euro / 242 Euro müssen als nächste Widerstände zurückerobert werden. Erst die Rückkehr über die 242 Euro würde das Chartbild aufhellen. Sollte es allerdings doch noch für die SAP-Aktie unter die 208 Euro gehen, könnte es eng werden. In diesem Fall muss mit einem Ausflug unter die 200 Euro gerechnet werden. Im Bereich von 190 Euro befindet sich eine wichtige Unterstützung.

Zusammengefasst

Ohne Impulse von fundamentaler Seite wird es für die SAP-Aktie schwer, eine Trendwende zu lancieren. Die Aktie ist aber derart überverkauft, dass Erholungsbewegungen in Richtung 240 Euro nicht überraschen sollten. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
