SAP

SAP: Sind das mittlerweile Kaufkurse?
© SAP SE / Stephan Daub / SAP Headquarters, Walldorf, Germany
Der Dax versucht sich im frühen Donnerstagshandel an einer Stabilisierung der Lage. Nach den letzten, recht ruppig verlaufenen Handelstagen war dieser Versuch schon fast „überfällig“.
Die 24.000 Punkte sind indes noch immer weit entfernt. Erst ein Comeback des Index oberhalb von 24.000 Punkten würde die charttechnische Lage nachhaltig entspannen. Bis dahin bleibt die Lage fragil und eine Fortsetzung der Schwächephase das zu präferierende Szenario. 

Die SAP-Aktie schwächelt hingegen bereits seit geraumer Zeit. Die Aktie ist seit ihren Verlaufshochs bereits deutlich zurückgekommen. Damit drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob es sich mittlerweile um Kaufkurse handelt. 

Seit dem Februar-Hoch, dass die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) damals bei knapp 284 Euro markierte, ging nicht mehr viel. Korrekturwellen erfassten die Aktie. Der eminent wichtige Unterstützungsbereich 242 Euro / 240 Euro wurde dabei unterschritten. Aus charttechnischer Sicht hätte das nicht passieren dürfen.

SAP Aktie

Der Verlust der Zone 242 Euro / 240 Euro bestätigte gleichzeitig das bärische Kreuzen der 200-Tage-Linie. Auch das ist aus charttechnischer Sicht als ein massives Warnsignal zu bewerten. Kurzum. Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnische Lage herunter, dann muss von weiteren Abgaben in Richtung 220 Euro oder gar in Richtung 200 Euro ausgegangen werden. 

Zusammengefasst

Die SAP-Aktie befindet sich in einer ausgedehnten Korrektur. Diese ist mittlerweile weit fortgeschritten, hat aber noch nichts von ihrer Dominanz eingebüßt. Der Rücksetzer unter die 240 Euro war ein herber Rückschlag, der noch längere Zeit Wirkung zeigen könnte. Ein Test der wichtigen Marke von 200 Euro ist nicht auszuschließen. Um auf der Oberseite erste Akzente zu setzen, muss die Aktie über die Zone 240 Euro / 242 Euro. Die Rückkehr über die 260 Euro würde die Trendwende manifestieren. Doch soweit ist es noch nicht. Die Blicke richten sich zunächst auf die Unterseite. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 200 Euro kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel hoben sie von 275 Euro auf 300 Euro. Die Analysten von JPMorgan bestätigten indes ihr Votum „buy“ und ihr Kursziel von 290 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
