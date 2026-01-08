Biotech-Chance im Januar:
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Deutsche Bank vor der Entscheidung

08.01.2026, 12:55 Uhr

Deutsche Bank vor der Entscheidung: Ein letztes Aufbäumen, ehe die Rallye kippt?
© 2026 Deutsche Bank AG / Deutsche Bank-Türme – Blick durch die Sphäre; Zentrale in Frankfurt am Main
Der Dax zeigt sich in den ersten Tagen des neuen Jahres in blendender Verfassung. Der Index baute seine Rekordjagd auch am heutigen Donnerstag (08. Januar) zunächst aus. Ein Ende der Rallye scheint nicht in Sicht und dennoch sollten Anleger auf der Hut sein. Jederzeit kann der Index drehen und es können Gewinnmitnahmen aufkommen.
Die Deutsche Bank verzeichnete ebenfalls einen starken Jahresbeginn und ließ sich von der Euphorie-Welle tragen. Im Ergebnis gelang es der Aktie, gleich zu Jahresbeginn mit 34,2 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch auszubilden. Dieses lag nur leicht über dem bisherigen und wurde mittlerweile wieder abverkauft. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie damit ein einer durchaus heiklen Konstellation. Das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen – entweder setzt sich die Rallye fort oder aber sie kippt. Die nächsten Tage werden vor diesem Hintergrund möglicherweise entscheidend. 

Deutsche Bank – Ein letztes Aufbäumen, ehe die Rallye kippt?

Gleich zu Jahresbeginn attackierte die Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) das bisherige 52-Wochen-Hoch im Bereich von 33,5 Euro und baute schließlich im Bereich von 34,2 Euro ein neues aus. Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Bestätigt die Aktie den Ausbruch nicht, könnten schnell Stimmung und Kurs kippen. Dieses Risiko besteht in der aktuellen Konstellation auch für die Deutsche Bank-Aktie. 

Deutsche Bank Aktienchart

Im Großen und Ganzen überwiegen aber noch die positiven Aspekte im Chartbild. Die Aktie verfügt über einen intakten Aufwärtstrend und notiert noch immer oberhalb der wichtigen Unterstützung von 32 Euro. Zudem zieht die 200-Tage-Linie stramm an und könnte so den Aktienkurs weiter nach oben drücken. Dennoch sollte man das latente Risiko eines Fehlausbruchs im Hinterkopf behalten. Dieses würde sich weiter manifestieren, sollte die Deutsche Bank unter die 32 Euro zurücksetzen. In diesem Fall wäre Obacht geboten. Mit Blick auf die Oberseite gilt hingegen: Ein neues 52-Wochen-Hoch würde der Aktie die Tür in Richtung 36 Euro / 37 Euro öffnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten das Votum „outperform“ für die Aktie der Deutschen Bank. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 38 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel hoben sie von 37 Euro auf 39 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
