Anzeige
+++Alaska entfesselt Das 9 g/t Gold-Supervorkommen für eine $142-Billionen-Welt+++
Deutsche Telekom mit Trendwende?

Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben 23.11.2025, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 1

Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben
© Bild: istockphoto.com/Baloncici
Die Deutsche Telekom legte am 13. November die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Das starke Zahlenwerk beeindruckte und wurde zudem durch die Ankündigung einer Rekorddividende und eines Aktienrückkaufprogramms aufgewertet. Kurzum. Der Markt war zufrieden. Die Aktie reagierte mit leichten Kursgewinnen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 27,65 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Deutsche Telekom – Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben

In den letzten Wochen und Monaten verzeichnete die Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) herbe Kursverluste. Lag das imposante März-Hoch 2025 bei 36 Euro, rutschte die Aktie zuletzt und damit kurz vor der Zahlenveröffentlichung auf 26 Euro nach unten. Der ehemalige Highflyer musste mächtig Federn lassen

Im Kursbereich von 26 Euro begann die schwierige Bodenbildung. Zunächst ging es um Schadensbegrenzung. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung unter die 26 Euro hätte die Bodenbildung weiter verzögert. Insofern war es eminent wichtig, dass die 26 Euro dem Abgabedruck standhalten konnten. Mit den Zahlen kehrte Kaufstimmung zurück. Die Aktie orientierte sich zaghaft in Richtung 28 Euro. Nach der mehrmonatigen Korrektur fielen die starken Zahlen, die Ankündigung einer Rekorddividende und des Aktienrückkaufprogramms auf fruchtbaren Boden. 

Chart

Wie könnte es nun weitergehen?

Die Deutsche Telekom muss die Erholung weiter vorantreiben. Der Kursbereich von 28 Euro stellt die erste Herausforderung für die Aktie dar. Ein erfolgreicher Ausbruch wäre ein erstes Achtungszeichen. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte die Aktie in Richtung 30 Euro tragen. Eine erfolgreiche Bodenbildung respektive untere Trendwende würde jedoch erst Form annehmen, sollte es der Aktie gelingen, die 200-Tage-Linie wieder bullisch zu kreuzen und den dominierenden Abwärtstrend zu knacken. Kurzum: Die Deutsche Telekom muss über die Marke von 32 Euro. 

Zusammengefasst – Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben

Es verdichten sich die Hinweise auf eine anstehende untere Trendwende bei der Aktie. Nach der Korrektur hätte die Aktie jede Menge Luft nach oben. Zunächst muss es über die 30 Euro gehen. Bei einem etwaigen Rücksetzer unter die 26 Euro wäre hingegen eine erfolgreiche Bodenbildung erst einmal vom Tisch.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 36,10 Euro. Die Analysten der DZ Bank haben den fairen Wert für die Aktie bei 38 Euro belassen. Das Votum lautet unverändert „buy“. Noch optimistischer sind die Analysten von Deutsche Bank Research. Deren Votum lautet „buy“, das Kursziel 42 Euro.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (1) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM6LM6
Ask: 1,36
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MM3UPU
Ask: 4,60
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM6LM6 MM3UPU. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
2 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
3 Klingbeil an USA: Nicht über Köpfe der Ukrainer verhandeln Hauptdiskussion
4 BYD vor dem Neustart: Was steckt hinter dem Druck? Hauptdiskussion
5 Bundesrat macht Weg frei für Entlastung bei Energiepreisen Hauptdiskussion
6 Dax schöpft hinsichtlich Jahresendrallye Hoffnung: Infineon – Ist das endlich die Trendwende? Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Die neue Handelswoche hat es in sich: Commerzbank – …

9:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa‑Pilotenstreit spitzt sich vor Börsenrelevanz zu

Gestern 17:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmamarkt elektrisiert, Eli Lilly durchbricht historische …

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückkauf beschlossene Sache, Anleger schauen genauer auf die …

Gestern 15:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Für Nvidia wird es dramatisch: Zauber der Zahlen verflogen. Droht …

Gestern 9:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Blutbad bei Rüstungsaktien: Renk taumelt ins Wochenende

Gestern 9:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vertrauenskrise bei DroneShield nach millionenschweren …

Freitag 20:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon profitiert vom Kaufrausch, aber wie dauerhaft ist der …

Freitag 19:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 1
Alle Kommentare
Neu laden
Vancouver
Vancouver, 9:55 Uhr
und in der heutigen Zeit - gehts eher runter wie hoch
Alle Kommentare

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer