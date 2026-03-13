Der nächste Lithium-Runner?
EMP startet entscheidende Engineering-Phase
DHL Group auf der Kippe: Bricht der Aktienkurs nun ein?
In unserer letzten Kommentierung zur Aktie der DHL Group an dieser Stelle am 05. März thematisierten wir die damals frischen Finanzergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2025. Die Reaktion auf die Anfang März veröffentlichten Zahlen der DHL Group fiel bekanntlich nicht sonderlich positiv aus. Im Anschluss sackte der Aktienkurs des Logistikkonzerns auf 45 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 45,40 EUR -0,99 % Baader Bank

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage verpasste es die Aktie, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Eine aus charttechnischer Sicht so wichtige Bewegung über die 50 Euro blieb aus. Stattdessen rückt aktuell der Kursbereich von 45 Euro erneut in den Fokus. Die Aktie steht sozusagen auf Kippe – Bricht sie nun ein?

DHL Group – Bricht der Aktienkurs nun ein?

Der Markt war mit den Zahlen 2025 und dem Ausblick auf 2026 nicht zufrieden. Das bekam die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) deutlich zu spüren. Und auch einige Handelstage später wirken die Zahlen bzw. die Enttäuschung über die Zahlen nach. Der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 45 Euro steht massiv unter Druck. Das gültige 52-Wochen-Hoch bei 51,6 Euro sowie die psychologisch relevante Zone um 50 Euro sind indes bereits in weite Ferne gerückt.

DHL Group Aktienchart

Insofern kommt der erfolgreichen Verteidigung der 45 Euro aus charttechnischer Sicht eine zentrale Bedeutung zu. Sollte das Unterfangen scheitern, könnte es für DHL Group-Aktie ungemütlich werden. Tests der 200-Tage-Linie sowie der Unterstützungen bei 41,7 Euro und 40 Euro wären in diesem Fall wohl nicht zu vermeiden. Doch noch ist es nicht soweit. Noch stemmt sich die Aktie gegen die Ausdehnung der Korrektur. Um die Lage zu entspannen und um Druck von dem Unterstützungsbereich von 45 Euro zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 38 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Über fehlende Unterstützung von Analystenseite kann sich die DHL-Aktie nicht beklagen. So bestätigten unter anderem die Analysten von JPMorgan ihr Votum „overweight“ für die DHL-Aktie. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner unverändert bei 55 Euro. Die Analysten aus dem Hause Jefferies sind sogar noch etwas optimistischer. Sie bestätigten das Kursziel von 60 Euro. Das Votum für die Aktie lautet unverändert „buy“. Die Barclays-Analysten schlagen in die gleiche Kerbe. Deren Votum lautet „overweight“. Das Kursziel sehen sie bei 54 Euro.
