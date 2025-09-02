Megatrend Uran:
Wird das jetzt die heißeste Uran-Story der kommenden Dekade?
DHL Group mit bitterer Erkenntnis

02.09.2025, 10:46 Uhr

DHL Group mit bitterer Erkenntnis: Kein Durchkommen. Aktie prallt erneut ab
© Oliver Lang / DHL Group / Nachtaufnahme eines Deutsche Post-LKW an einer Laderampe
Der Wochen- und gleichzeitig Monatsbeginn stand für den Dax ganz im Zeichen des Ringens um die Marke von 24.000 Punkten.
Die fehlende Unterstützung der US-Indizes am gestrigen Montag (01. September) war allerdings dem insgesamt recht uninspirierten Handel anzumerken. In den nächsten Tagen dürfte es angesichts der anstehenden Konjunkturdaten zu mehr Dynamik kommen. Vor allem am kommenden Freitag könnte es turbulent werden, wenn der US-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlicht wird. 

Die Aktie der DHL Group scheiterte hingegen zuletzt mit dem Versuch, auf der Oberseite eine Weichenstellung zu erzwingen. Die Aktie des Logistikunternehmens knickte daraufhin ein. 

DHL Group - Kein Durchkommen. Aktie prallt erneut ab

In der letzten Kommentierung zur Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) an dieser Stelle thematisierten wir die exzellenten Zahlen für das 2. Quartal. Doch selbst der Schwung, der nach der Zahlenveröffentlichung einsetzte, reichte nicht aus, um den Widerstandsbereich 41,6 Euro / 42 Euro aufzubrechen. Seitdem gab es weitere Versuche, doch auch diese blieben letztendlich erfolglos.

DHL Aktienchart

Bei einem erfolgreichen Ausbruch über den Widerstandsbereich 41,6 Euro / 42 Euro hätte eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 44,3 Euro (Hoch aus dem März dieses Jahres) gewinkt. So aber rückten unweigerlich die 38 Euro als zentrale Unterstützung in den Fokus. Bereits seit Wochen dominieren die Begrenzungen 42 Euro und 38 Euro. Die langwierige Seitwärtsbewegung könnte dazu führen, dass sich Bewegungsdynamik aufbaut, die sich über kurz oder lang ihren Weg bahnen könnte  - entweder durch einen Ausbruch über die Oberseite (42 Euro) der Range oder aber ein Rücksetzer unter die 38 Euro. Kurzum. Die nächsten Tage und Wochen versprechen aus charttechnischer Sicht spannend zu werden. Eine größere Bewegung scheint in Vorbereitung zu sein. Die Frage ist nur, in welche Richtung es gehen wird. 

Die Analysten von Jefferies sehen noch beachtliches Aufwärtspotenzial für die Aktie der DHL Group. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 60 Euro. Etwas zurückhaltender ist man im Hause Bernstein Research. Das Votum lautet hier zwar „outperform“. Das Kursziel wird bei 43 Euro gesehen. Die Analysten von Warburg Research passten ihr Kursziel von 39 Euro auf 41,5 Euro an. Deren Votum lautet „hold“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
