DHL Group mit Mega-Kaufsignal: Das sind die nächsten Kursziele

15.12.2025, 10:47 Uhr

© DHL Group
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der DHL Group überschrieben wir an dieser Stelle am 03. Dezember mit „DHL Group vor spektakulärem Jahresfinale. Wenn diese Marke fällt, dann…“.
Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen und es hat sich womöglich Entscheidendes bzw. Richtungsweisendes getan. Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung attackierte die Aktie das markante Widerstandscluster um 45,0 Euro / 45,5 Euro. Dieses Widerstandscluster verstellte der Aktie den Weg in Richtung 47 Euro. Dort liegt wiederum das markante Doppeltop aus dem Jahr 2023. 

Die DHL Group überwand in der Folgezeit das Widerstandscluster 45,0 Euro / 45,5 Euro und öffnete so die Tür in Richtung 47 Euro. Am Freitag (12. Dezember) war es schließlich so weit. Die DHL Group durchbrach die 47 Euro und löste damit ein frisches Kaufsignal aus. Nun gilt es! 

Die spannende charttechnische Konstellation in der Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) wird im unteren 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis deutlich, den wir bemüht haben, um die aktuelle Konstellation adäquat darzustellen. 

DHL Aktienchart

Die aktuelle Aufgabenstellung ist klar definiert: Der DHL Group muss es gelingen, das Kaufsignal zu manifestieren, den Ausbruch über die 47 Euro voranzutreiben. Jeder Tag, an dem die DHL Group nun oberhalb von 47 Euro notiert, ist aus bullischer Sicht ein guter Tag. Um potenzielle Kursziele abzuleiten, die sich oberhalb von 47 Euro befinden, muss man bis ins Jahr 2022 zurückgehen. Damit erlangte der Kursbereich von 50 Euro eine gewisse Relevanz und könnte entsprechend ein Kursziel für den angelaufenen Ausbruch darstellen. Bei entsprechendem Momentum könnte es aber auch eine Kursetage höher gehen – der Kursbereich um 55 Euro könnte dann das Ziel der Bewegung sein.

Zusammengefasst

Die DHL Group dreht zum Jahresende noch einmal auf. Sollte sich das frische Kaufsignal manifestieren, könnte es seine Wirkung bis ins Jahr 2026 hinein entfalten und die Aktie wieder in den Kursbereich 50+ Euro zurückbringen. Doch das bullische Szenario ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Insofern gilt der (bange) Blick auch der Unterseite. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer idealerweise auf 45 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht gegeben.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
