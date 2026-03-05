Drohnenangriffe schockieren die Welt:
DHL Group nach Zahlen kräftig unter Druck

Ist die Marktreaktion überzogen? 05.03.2026

DHL Group nach Zahlen kräftig unter Druck: Ist die Marktreaktion überzogen?
© 2026 Deutsche Post AG
Die DHL Group legte am heutigen Donnerstag (05. März) ihre Finanzergebnisse für das Jahr 2025 vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das laufende Jahr. Im Vorfeld der Zahlen stand die Aktie bereits unter Druck. Eine positive Reaktion des Marktes auf die Zahlen wäre angesichts der charttechnischen Herausforderungen für die Aktie eminent hilfreich gewesen, doch es kam anders – der Markt reagierte verschnupft auf Zahlen und Ausblick. Da konnte auch die leichte Anhebung der Dividende nichts ändern.
DHL Group nach Zahlen kräftig unter Druck - Ist die Marktreaktion überzogen?

Die erste Reaktion der Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) auf die Zahlen lässt vermuten, dass der Markt nicht ganz so zufrieden war. 

DHL Group Aktienchart

Die DHL Group vermeldete für 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von 82,855 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum Jahr 2024 ein Minus von 1,6 Prozent. Das Unternehmen gab das operative Ergebnis (EBIT) für 2025 mit 6,103 Mrd. Euro an, nach 5,886 Mrd. Euro in 2024. Das Plus in Höhe von 3,7 Prozent wusste allerdings zu gefallen. Das Konzernergebnis legte auf 3,501 Mrd. Euro zu, nach 3,332 Mrd. Euro im Jahr 2024 – das ist ein Plus von 5,1 Prozent. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 3,09 Euro, nach 2,86 Euro in 2024. Der free cash flow ging hingegen deutlich von 2,944 Mrd. Euro in 2024 auf nun 2,295 Mrd. Euro in 2025 zurück. 

Ausblick 2026

Die DHL Group rechnet für das laufende Jahr 2026 mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 6,2 Mrd. Euro sowie mit einem free cash flow von rund 3 Mrd. Euro.

Dividendenerhöhung

Die DHL Group plant, die Dividende für 2025 auf 1,90 Euro (Vorjahr 1,85 Euro) anzuheben.

So reagiert die Aktie auf die Zahlen

Die DHL Group-Aktie geriet wieder unter Druck und taumelt zur Stunde in Richtung 45 Euro. Diese Marke sollte tunlichst halten, anderenfalls würde ein Test der zentralen Unterstützung bei 42 Euro drohen. Dort verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie. Um das Aufwärtsmomentum wieder anzukurbeln, bedarf es eines signifikanten Vorstoßes über die 48,5 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 42,8 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
