Investitions-Update:
Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
Anzeige
DHL Group vor spektakulärem Jahresfinale

Wenn diese Marke fällt, dann… 03.12.2025, 10:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL Group vor spektakulärem Jahresfinale: Wenn diese Marke fällt, dann…
© 2025 DHL Group / DHL-Flugzeug (Boeing 777) bei Nacht
Das Weihnachtsgeschäft wirft seine Schatten voraus. Auch für die DHL Group ist es von zentraler Bedeutung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 44,95 EUR -0,24 % Quotrix Düsseldorf

Das Unternehmen rechnet an starken Tagen mit bis zu 12 Mio. Paketen. Die Börse antizipiert. Die Aktie DHL Group legte in den letzten Handelstagen eine respektable Zwischenerholung auf das Börsenparkett. Doch dabei muss es nicht bleiben. Es ist noch mehr drin, viel mehr drin. Der untere Chart verdeutlicht die spannende Chartkonstellation und damit verbunden die Aussicht auf ein spektakuläres Jahresfinale. 

DHL Group vor spektakulärem Jahresfinale. Wenn diese Marke fällt, dann…

Für die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) geht es spannendes Börsenjahr zu Ende. In den letzten Monaten verzeichnete die Aktie ein imposantes Auf und Ab. Der spektakulären Kursrallye von Anfang Februar bis Mitte März (die Aktie jagte damals innerhalb weniger Wochen von knapp 34 Euro auf fast 44 Euro) folgte ein jäher Absturz. Anfang April stand die Aktie wieder bei knapp 32,5 Euro. In den darauffolgenden Monaten ging es unter größeren Schwankungen tendenziell aufwärts. Der untere 3-Jahres-Chart zeigt zudem, dass noch mehr drin ist, wenn eine wichtige Hürde überwunden werden kann. 

DHL Group Aktienchart

Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Aktuell übt die Aktie enormen Druck auf den Widerstandsbereich 45,0 Euro / 45,5 Euro aus. Ein Ausbruch über die 45,5 Euro würde den Weg in Richtung 47 Euro freimachen. In diesem Kursbereich liegt ein markantes Doppeltop aus dem Jahr 2023. Und sollte auch dieses überwunden werden, käme das einem Befreiungsschlag gleich.  Gleichzeitig würde sich die Tür in Richtung 50 Euro öffnen. Doch Obacht. Die Widerstandscluster zeichnen sich durch eine hohe Relevanz aus. Ein Vorstoß über die 47 Euro wird kein Selbstläufer. Etwaige Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 42 Euro zu verorten. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihre Einstufung „overweight“. Das Kursziel für die DHL Group hoben sie deutlich von 47,5 Euro auf 53,5 Euro an. Die Analysten der DZ Bank bestätigten hingegen ihr Votum „kaufen“ für die Aktie. Den fairen Wert sehen sie nach wie vor bei 50 Euro.   

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ78B8
Ask: 0,21
Hebel: 21
mit starkem Hebel
UJ611E
Ask: 0,69
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ78B8 UJ611E. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
2 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
3 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
4 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
5 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
6 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
7 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist …

12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Novo Nordisk vor der Entscheidung: Ultimativer Befreiungsschlag oder…

10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power am Kursboden: Ist das die letzte Chance auf eine Wende?

9:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Von der Krise zurück ins Cockpit: Boeing gewinnt Vertrauen der Mä…

9:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Wachstum: Alphabet vor nächster Rallye: Diese drei Treiber …

Gestern 17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Luftfahrt-Riese: Airbus-Aktie: Top-Performer unter Druck – was den…

Gestern 16:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Asien-Fokus: Intel investiert 208 Millionen Dollar in Malaysia

Gestern 16:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vertrauenskrise bei Tesla: E-Auto-Modelle verlieren rasant an …

Gestern 15:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer