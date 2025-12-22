Drohen der Aktie weitere Kursturbulenzen? Renk in entscheidender Phase

Nächster Kurstreiber?:
Nach der Finanzierung folgt der nächste Schritt – Der Westen sucht JETZT nach Alternativen zu China
Renk in entscheidender Phase 22.12.2025, 08:59 Uhr

© Foto von David Goldman auf Unsplash
Zu den Erfolgsgeschichten des Börsenjahres 2025 gehört sicherlich der Höhenflug der Rüstungsaktien. Renk, Rheinmetall, Hensoldt, die britische BAE Systems oder die italienische Leonardo verzeichneten im Jahresverlauf einen veritablen Ansturm auf ihre Aktien.
RENK Group 53,08 EUR -0,62 %

Mittlerweile hat sich der Hype etwas gelegt. Eine handfeste Korrektur hat den Rüstungssektor in diesen Wochen fest im Griff. Nicht zuletzt musste die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk bereits heftige Kursturbulenzen über sich ergehen lassen. 

Die Korrektur zwang die Aktie in die Knie und auf die zentrale Unterstützungszone 50 Euro / 45,5 Euro. Wurde damit der Boden erreicht oder drohen der Aktie weitere Turbulenzen?

Unsere letzte Kommentierung zur Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) überschrieben wir am 07. Dezember an dieser Stelle mit „Renk vor der ultimativen Comeback-Rallye“. Zum damaligen Zeitpunkt wühlte sich die Aktie aus dem zentralen Unterstützungsbereich 45,5 Euro / 50,0 Euro heraus. Der erfolgreiche Test der Zone sollte der Renk-Aktie neuen Schwung verleihen; so die damalige Annahme. Mittlerweile sind zwei Wochen vergangen. Und es hat sich so einiges getan. 

Nach der Rückkehr über die 50 Euro zündete die Renk-Aktie den erwarteten Kursturbo. Der Erholungsversuch lief vielversprechend an. Rasch geriet der eminent wichtige Kursbereich von 60 Euro in den Fokus. Damit stand der kurzfristige Abwärtstrend (grün dargestellt), der das Handelsgeschehen seit dem Oktober-Hoch bei 90 Euro bestimmte, zur Disposition. Ein Ausbruch über die 60 Euro hätte das Chartbild nachhaltig aufgehellt und den Bruch des Abwärtstrends bestätigt, doch dazu kam es nicht. Renk verließen die Kräfte.

Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie rutschte ab.  Der Ausbruchsversuch fiel in sich zusammen. 

Dabei hatte das Augsburger Unternehmen durchaus positive Nachrichten zu vermelden. Das Unternehmen gab Aufträge zur Lieferung von Getrieben für den Schützenpanzer Puma, den Bergepanzer Büffel und den Radpanzer Boxer bekannt. Die Aufträge haben ein Volumen von 45 Mio. Euro. 

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie erneut in die Bredouille geraten. Der Widerstandsbereich von 60 Euro hat seine Relevanz unterstrichen. Aktuell rückt die Zone 50 Euro / 45,5 Euro in den Fokus. Sollte es darunter gehen, könnte es für die Renk-Aktie brenzlig werden. In diesem Fall wären auch neue Kursturbulenzen nicht auszuschließen. 

Die Analysten von JPMorgan stufen die Renk-Aktie unverändert mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 75 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
