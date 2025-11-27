Druck steigt: Bayer-Aktie nach Analystenlob im Aufwind: Kursfantasie durch Goldman Sachs: Bayer-Aktie überrascht mit Dynamik

Druck steigt: Bayer-Aktie nach Analystenlob im Aufwind

Die US-Investmentbank Goldman Sachs sieht Bayer im Aufwärtstrend und hat das Kursziel für die Aktie auf 34,50 Euro bestätigt. Die Einstufung bleibt auf "Buy", was der zuletzt schwächelnden Aktie neues Momentum verleiht.
Pharmahoffnung und Agrargeschäft im Fokus

Bayer zählt mit rund 93.000 Mitarbeitenden zu den Schwergewichten der deutschen Industrie. Der Konzern ist in den Bereichen Pharma, Agrarchemie und rezeptfreie Gesundheitsprodukte aktiv. Trotz hoher Forschungsaufwendungen in Höhe von über 6,2 Milliarden Euro im Jahr 2024 und strategischer Investitionen war die Aktie über längere Zeit unter Druck. Grund waren milliardenschwere Rechtsstreitigkeiten aus der Monsanto-Übernahme, die das Vertrauen vieler Investoren belasteten. Nun kehrt vorsichtiger Optimismus zurück. Goldman Sachs verweist auf das Potenzial neuer Medikamente sowie auf eine sich verbessernde Kostenstruktur. Besonders im Pharmageschäft wird Bayer zunehmend als Turnaround-Kandidat wahrgenommen.

Neue Bewertungschancen trotz Altlasten

Während das aktuelle Kursziel von Goldman Sachs bei 34,50 Euro liegt, notiert der Durchschnitt der Analystenerwartungen bei lediglich 27,99 Euro. Diese Differenz verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen Skepsis und neuer Zuversicht. Ob Bayer tatsächlich aus dem Tal herausfindet, hängt entscheidend vom Markterfolg einzelner Pipeline-Produkte und dem weiteren Verlauf juristischer Verfahren ab.
Der Konzern steht damit exemplarisch für Unternehmen, die sich zwischen Restrukturierung und Innovationshoffnung bewegen. Vergleichbare Entwicklungen zeigen sich bei Branchengrößen wie Sanofi, Roche oder auch Merck KGaA.

Richtungsentscheidung am Horizont?

Ob die Bayer-Aktie vor einer nachhaltigen Neubewertung steht, bleibt offen. Fortschritte bei Gerichtsverfahren, Zulassungen oder Produktstarts könnten zum Katalysator werden. Gleichzeitig bleibt der Weg risikobehaftet, eine klare strategische Perspektive ist nun entscheidend für das Vertrauen des Marktes.

