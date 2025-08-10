Eli Lilly im Tal der Tränen: Hoffnung auf GLP-1 bleibt

Eli Lilly im Tal der Tränen

Mit einem aktuellen Kurs von 538,35 EUR hat Eli Lilly ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Schlechte Nachrichten aus der Pipeline und Nervosität im Gesundheitssektor setzen der Aktie zu – doch das Geschäft mit GLP-1-Medikamenten bleibt ein milliardenschwerer Hoffnungsträger.
Schwächephase trotz Marktführerschaft

Eli Lilly gilt als einer der führenden Anbieter im boomenden Markt für Adipositas- und Diabetes-Medikamente. Im zweiten Quartal 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 9,99 Milliarden USD, was einem Plus von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,91 USD. Trotz dieser starken Zahlen verlor der Kurs nach Veröffentlichung klinischer Daten zur neuen Abnehmpille rund 2 % an einem Tag – und fiel damit auf den tiefsten Stand seit zwölf Monaten.

Klinische Daten als Bremsklotz

Die jüngste Studie zur oralen Version von Zepbound zeigte zwar eine signifikante Gewichtsreduktion, blieb aber hinter den Erwartungen vieler Analysten zurück. Nach 12 Wochen lag der Gewichtsverlust bei 8,2 %, während der Markt mit zweistelligen Werten gerechnet hatte. Der direkte Vergleich mit Novo Nordisk verschärft den Druck, da der dänische Konkurrent zuletzt überzeugendere Resultate präsentierte.

Sektorweite Unsicherheit

Neben den unternehmenseigenen Daten belasten branchenweite Faktoren. Aussagen aus der US-Politik zu möglichen Preiskontrollen im GLP-1-Segment schüren Sorgen über künftige Margen. Gleichzeitig erhöhen steigende Forschungsausgaben – im Q2 investierte Lilly 1,93 Milliarden USD in F&E – den Druck auf die Profitabilität. Anleger fürchten, dass kurzfristige Kursziele ohne weitere Blockbuster-Zulassungen schwer erreichbar sind.

Langfristige Chancen durch Digitalisierung

Abseits der Pharmapipeline treibt Eli Lilly die digitale Transformation voran. Neue Partnerschaften im Bereich „Digital Health“ sollen die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen verbessern und langfristige Bindungseffekte schaffen. Analysten wie BMO bleiben optimistisch: Das Kursziel wurde jüngst auf 650 USD angehoben, Rating „Outperform“.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum herrscht verhaltene Hoffnung. Einige Nutzer sehen im aktuellen Kursniveau eine Einstiegsgelegenheit: „GLP-1 ist kein Trend, sondern ein Dauerläufer.“ Kritiker monieren die schwächeren Studiendaten und warnen vor einer Neubewertung. Einigkeit besteht darin, dass der nächste Kursschub nur mit klaren positiven Pipeline-News kommen wird.

Bn-Redaktion/pl
