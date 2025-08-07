Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Anzeige
Eli Lilly

Kursbremse trotz Rekordgewinn 07.08.2025, 14:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Eli Lilly: Kursbremse trotz Rekordgewinn
© Symbolbild von Louis Reed auf Unsplash
Eli Lilly hat starke Quartalszahlen geliefert, doch ausgerechnet die Hoffnungen im Milliardenmarkt für Adipositas-Medikamente wurden enttäuscht. Der Kurs liegt aktuell bei 590,10 EUR – nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag von über 12 %. Was ist passiert?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 41,38 EUR +5,26 % Baader Bank
Eli Lilly 549,80 EUR -14,19 % Lang & Schwarz

Rekordzahlen im Kerngeschäft

Eli Lilly übertraf im zweiten Quartal 2025 erneut die Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,91 USD, gegenüber einem Analystenkonsens von 4,52 USD. Der Umsatz kletterte auf 9,99 Milliarden USD, ein Anstieg von über 19 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Besonders die Diabetes-Medikamente Mounjaro und Zepbound sorgten für kräftigen Rückenwind: Mounjaro setzte allein 2,45 Milliarden USD um, Zepbound steuerte weitere 1,14 Milliarden USD bei.
Beide Produkte gelten als Wachstumstreiber – auch im Kontext der weltweiten Fettleibigkeitsepidemie.

Neue Abnehmpille enttäuscht in Studie

Doch genau hier liegt das Problem: Die klinischen Daten zur neuen oralen Version des Wirkstoffs, der Zepbound zugrunde liegt, fielen schwächer aus als erwartet. Zwar zeigten die Ergebnisse eine Gewichtsreduktion von 8,2 % nach 12 Wochen – doch Analysten hatten mit Werten jenseits der 10 %-Marke gerechnet. Zum Vergleich: Novo Nordisk präsentierte kürzlich deutlich überzeugendere Ergebnisse mit einem ähnlichen Wirkstoff in Tablettenform.
Die Reaktion war eindeutig: Vorbörslich fiel die Aktie von Eli Lilly um über 12 %, bevor sich der Kurs auf dem aktuellen Niveau stabilisierte.

Kursrutsch trotz starker Fundamentaldaten

Der Absturz kam überraschend – denn operativ läuft es rund. Die F&E-Ausgaben lagen bei 1,93 Milliarden USD, ein Anstieg von 12 %, was auf eine anhaltend hohe Innovationsbereitschaft hinweist. Das Unternehmen hält an der Prognose für das Gesamtjahr fest: Ein Umsatz zwischen 40,4 und 41,6 Milliarden USD und ein bereinigter Gewinn von 19,50 bis 20,20 USD je Aktie gelten weiter als Zielkorridor.

Stimmung im Markt: Korrektur oder Trendwende?

Einige Experten deuten den Rückschlag als temporäre Reaktion auf überhöhte Erwartungen. Die Bewertung bleibt ambitioniert – das KGV liegt bei rund 52, doch die Pipeline ist breit gefächert. Neben Adipositas forscht Eli Lilly an Therapien gegen Alzheimer, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Der Markt bleibt also nervös, aber nicht panisch.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum zeigen sich viele enttäuscht vom Studienergebnis: „Das war zu wenig für die Bewertung, klarer Dämpfer“, schreibt ein User. Andere sehen die Reaktion als überzogen: „Kursrutsch wegen einer Pille, obwohl der Rest läuft? Nachkaufchance.“
Einige äußern Sorgen über die Konkurrenz durch Novo Nordisk, während andere auf die breite Pipeline von Eli Lilly verweisen. Die Mehrheit bleibt jedoch langfristig optimistisch – „Kleiner Rücksetzer, große Zukunft“ fasst es ein Nutzer treffend zusammen.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UJ843W
Ask: 16,09
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UJ843W. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
2 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
3 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
6 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
7 Original-Research: DWK Deutsche Wasserkraft AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Buy Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Musk dominiert: Tesla auf dem Prüfstand der Börse

15:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zahlen stark, Ausblick schwächelt – Anleger reagieren nervös

15:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Skandal um Intel: Trump lässt Aktie einbrechen

15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Starke Zahlen und dennoch knickt die Aktie ein

13:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Allianz mit starken Zahlen: Geht es nun für die Aktie in Richtung …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starker US-Motor trifft schwache Heimat: Telekom-Aktie nach …

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinnsprung trotzt Absatzschwäche und Umbaukosten: DEUTZ Aktie …

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurseinbruch nach Zahlen: Sind das jetzt schon Kaufkurse bei Zalando…

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer