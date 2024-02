Kursrally und kein Ende könnte man meinen. Die Dynamik der Aufwärtsbewegung ist beachtlich. Und sie wird umso beeindruckender, je weiter man zurückgeht. Noch vor fünf Jahren war Eli Lilly für etwas mehr als 100 US-Dollar zu haben. Aktuell hat der Aktienkurs die 800 US-Dollar fest im Blick. Das sind Kurssteigerungen, wie sie eigentlich eher im Technologiesektor zu verzeichnen sind...

Eli Lilly mit beeindruckenden Q4-Daten.

Eli Lilly legte am 06. Februar die Ergebnisse für das 4. Quartal 2023 vor. Und die konnten sich sehen lassen. Der Pharmakonzern gab den Umsatz mit 9,353 Mrd. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal waren es 7,301 Mrd. US-Dollar. Das satte Umsatzplus von 28 Prozent überzeugte. Und es ging auf der Ergebnisseite weiter. Eli Lilly verzeichnete im Dezember-Quartal einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,189 Mrd. US-Dollar. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 2,42 US-Dollar. Ein Plus von 13 Prozent. Zum Vergleich: Im 4. Quartal 2022 wies das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 1,937 Mrd. US-Dollar (EPS 2,14 US-Dollar) aus. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn (non-GAAP) im aktuellen Berichtszeitraum auf 2,249 Mrd. US-Dollar (EPS 2,49 US-Dollar), nach 1,893 Mrd. US-Dollar (EPS 2,09 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal.

Ausblick 2024

Eli Lilly ließ sich in puncto Ausblick nicht lumpen. Der Pharmakonzern erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz in einer Spanne von 40,4 Mrd. US-Dollar bis 41,6 Mrd. US-Dollar, nach 34,124 Mrd. US-Dollar in 2023. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAP) wird zwischen 12,2 US-Dollar bis 12,7 US-Dollar je Aktie erwartet, nach 6,32 US-Dollar je Aktie in 2023.

Aktie außer Rand und Band.

Mit dem Ausbruch über die 650 US-Dollar entledigte sich die Aktie (WKN: 858560 | ISIN: US5324571083 | Ticker-Symbol: LLY) des letzten relevanten Widerstands. Aktuell nimmt sie die 800 US-Dollar ins Visier. Ob des exponierten Kursniveaus ist jederzeit mit Rücksetzern und Gewinnmitnahmen zu rechnen. Im besten Fall bleiben diese eng begrenzt. Aus charttechnischer Sicht könnte sich eine etwaige Korrektur gar auf 650 US-Dollar entwickeln, ohne allzu viel charttechnisches Porzellan zu zerschlagen.

Analysten optimistisch gestimmt.

Die Analysten von Jefferies hoben kürzlich das Kursziel für Eli Lilly von 814 US-Dollar auf 853 US-Dollar an. Das Votum für die Aktie blieb mit „buy“ unverändert. Die Analysten von Morgan Stanley sind noch optimistischer und passten das Kursziel von 805 US-Dollar auf 950 US-Dollar an. Das Votum blieb mit „overweight“ unverändert.