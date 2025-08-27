Über 89 % Kurspotenzial:
Rasante Milliardenprognose – Hier lauert massives Bewertungs­potenzial!
Eli Lilly überzeugt mit Studiendaten

Eli Lilly überzeugt mit Studiendaten: Aktie liefert ab
Die Aktie von Eli Lilly notiert aktuell bei 631,75 EUR und zählt damit zu den Schwergewichten im Pharmasektor. Nach positiven Studiendaten und neuen Analysten-Upgrades bleibt das Papier im Fokus internationaler Investoren. Doch bei aller Euphorie: Kann der Konzern die hohen Erwartungen langfristig erfüllen?
Studiendaten geben Auftrieb

Eli Lilly veröffentlichte jüngst überzeugende Ergebnisse zu Verzenio, einem Krebsmedikament zur Behandlung von Brustkrebs im Frühstadium. Die Daten zeigten eine deutliche Verbesserung der Überlebensrate von Patientinnen, was den Markt optimistisch stimmt. Analysten sehen darin einen klaren Beleg für die Innovationskraft des Konzerns, der seine Pipeline konsequent erweitert.

GLP-1-Medikamente bleiben Wachstumsmotor

Parallel bleibt die Adipositas- und Diabetes-Sparte das wichtigste Zugpferd. Präparate wie Zepbound und Mounjaro dominieren zunehmend den Markt für GLP-1-Inhibitoren. Allein in diesem Segment erzielte Eli Lilly im zweiten Quartal 2025 Umsätze von über 6 Milliarden USD, was einem Plus von 35 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Branchenexperten schätzen, dass das GLP-1-Marktvolumen bis 2030 auf mehr als 150 Milliarden USD jährlich anwachsen könnte – mit Eli Lilly als führendem Anbieter neben Novo Nordisk.

Kursentwicklung und Bewertung

Mit 631 EUR liegt die Aktie nahe an ihrem Allzeithoch. Seit Jahresbeginn konnte das Papier rund 22 % zulegen, während der S&P 500 im selben Zeitraum nur etwa 14 % gewann. Die Bewertung bleibt allerdings anspruchsvoll: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 60, deutlich über dem Branchendurchschnitt von etwa 20–25. Investoren zahlen also einen hohen Preis für Wachstum und Pipeline-Potenzial.

Analysten drehen ins Positive

Mehrere Investmenthäuser haben ihre Einschätzungen zuletzt nach oben angepasst. HSBC stufte die Aktie von „Neutral“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel auf 750 USD (≈ 690 EUR) an. Begründung: die Fortschritte im GLP-1-Segment, die klinischen Erfolge bei Verzenio und die robuste Pipeline in den Bereichen Alzheimer und Autoimmunerkrankungen.

Risiken bleiben

Trotz der Erfolgsstory gibt es auch Herausforderungen. Der Wettbewerb mit Novo Nordisk ist intensiv, die Produktionskapazitäten für GLP-1-Medikamente sind an der Belastungsgrenze, und regulatorische Hürden könnten einzelne Zulassungen verzögern. Zudem bleibt die Abhängigkeit von wenigen Blockbustern ein strukturelles Risiko.

Langfristige Perspektiven

Eli Lilly setzt auf Diversifikation innerhalb des Pharmasektors: Neben Stoffwechselkrankheiten und Onkologie arbeitet das Unternehmen an Therapien gegen Alzheimer – ein Bereich, in dem der Konzern bereits Hoffnungsträger wie Donanemab in Phase-III-Studien testet. Sollte es hier zu einer Zulassung kommen, könnte dies Milliardenumsätze zusätzlich generieren.

Community-Stimmung

Im Forum überwiegt Zuversicht. Viele Anleger sehen Eli Lilly als „Pflichtwert im Depot“, insbesondere aufgrund der dominanten Stellung im Adipositas- und Diabetesmarkt. Ein Nutzer schreibt: „Solange Mounjaro läuft, bleibt die Aktie ein Dauerläufer.“ Andere warnen jedoch vor der hohen Bewertung: „Bei einem KGV von 60 ist jeder Rückschlag brandgefährlich.“ Insgesamt spiegelt die Diskussion die Realität wider: Begeisterung über die Pipeline trifft auf Respekt vor dem Bewertungsniveau.

