Enttäuschung trotz Milliardengewinn

Oracle Aktie unter Druck – Gewinn überrascht, Umsatz enttäuscht 11.12.2025, 13:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Enttäuschung trotz Milliardengewinn: Oracle Aktie unter Druck – Gewinn überrascht, Umsatz enttäuscht
© Foto von Igor Omilaev auf Unsplash
Nach der Vorlage der Quartalszahlen für das zweite Geschäftsquartal ist die Aktie von Oracle nachbörslich deutlich eingebrochen. Während der Gewinn über den Analystenerwartungen lag, verfehlte der Umsatz die Prognosen knapp. Der Kursrutsch zeigt, wie hoch die Erwartungen an den Softwareriesen im aktuellen KI und Cloud Umfeld sind.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 272,13 EUR -0,85 % L&S Exchange
Amazon 196,48 EUR -0,80 % L&S Exchange
Microsoft 405,78 EUR -0,79 % Quotrix Düsseldorf
Oracle 163,99 EUR -7,51 % L&S Exchange

Starker Gewinn trifft auf schwächeren Umsatz

Oracle erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 16 Milliarden US Dollar. Trotz eines zweistelligen Wachstums gegenüber dem Vorjahr blieb das Ergebnis leicht hinter den Konsensschätzungen zurück. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag hingegen deutlich über den Erwartungen, was auf operative Effizienz und stabile Margen hinweist. Das Cloudgeschäft zeigte erneut dynamisches Wachstum. Wiederkehrende Erlöse und ein hoher Auftragsbestand deuten auf eine solide Nachfrage hin. Gleichzeitig bleibt das klassische Softwaresegment unter Druck, was sich in der Umsatzdynamik bemerkbar macht. Oracle kündigte zudem höhere Investitionen in KI Infrastruktur an, was die Kapitalintensität des Geschäfts weiter erhöht.

Technologieaktien unter Beobachtung

Die Reaktion der Börse fiel deutlich aus. Die Aktie verlor nachbörslich zweistellig an Wert. Für Investoren ist die Umsatzverfehlung ein Warnsignal, vor allem angesichts der starken Konkurrenz durch Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. In einem Umfeld wachsender Unsicherheit und hoher Bewertung wird jede Schwäche scharf registriert. Die angekündigten Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und KI Infrastruktur werfen zudem Fragen nach der künftigen Profitabilität auf. Anleger schauen nun kritisch auf die geplante Kapitalallokation und das angestrebte Wachstumstempo. Der gesamte Technologiesektor steht aktuell unter verstärkter Beobachtung, insbesondere mit Blick auf Rendite, Marge und Wachstumspotenzial.

Bleibt Oracle auf Kurs?

Trotz der positiven Gewinnentwicklung bleibt offen, ob Oracle den Spagat zwischen Wachstumsambitionen im KI Bereich und Investorenvertrauen langfristig schaffen kann. Wie der Markt die neuen Zahlen in den kommenden Tagen einordnet, dürfte auch Signalwirkung für andere Technologiewerte im Nasdaq Umfeld haben

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ47BC
Ask: 1,01
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UP6T11
Ask: 4,40
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ47BC UP6T11. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Kursfantasie bei RWE erwacht erneut: RWE-Aktie vor Comeback? …

14:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax nach der Fed – Die Luft ist raus: Kann die BASF-Aktie das …

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex außer Rand und Band: Aktie setzt zur ultimativen Kursrallye …

11:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall mit Ritt auf Rasierklinge: Steht die Rüstungsaktie vor …

10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Teilerfolg vor Gericht reicht nicht für Kursplus: Intel-Aktie fä…

Gestern 21:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Millionenauftrag rückt Palantir ins Rampenlicht des Rü…

Gestern 21:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spannung vor Quartalszahlen von Broadcom zieht Aufmerksamkeit auf…

Gestern 21:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das große Zittern beginnt: Münchener Rück – Steht die …

Gestern 14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer