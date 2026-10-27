PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Erst Abverkauf

PayPal dreht nach Zahlen ins Plus 27.10.2026, 13:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Erst Abverkauf: PayPal dreht nach Zahlen ins Plus
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Mehr Gewinn je Aktie, höhere Jahresprognose – doch beim Umsatz verfehlt das US-Zahlungsunternehmen Erwartungen. Zunächst rutschte das Papier ab, inzwischen liegt es im Plus. Aktionäre streiten nun, ob vor allem Rückkäufe von 1,5 Milliarden Dollar das Ergebnis stützen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
PayPal 52,60 EUR +3,26 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Bei PayPal kippte die Stimmung nach Vorlage der Quartalszahlen binnen gut einer Stunde gleich zweimal. Zunächst rutschte die Aktie um gut 4 Prozent auf 46,78 Euro ab, inzwischen hat sie das Minus mehr als wettgemacht und notiert mehr als 2 Prozent fester bei rund 50 Euro. Unter Aktionären ist damit eine Grundsatzdebatte entbrannt: Wie viel des Gewinnwachstums verdankt der Zahlungsdienstleister eigener Stärke – und wie viel den milliardenschweren Aktienrückkäufen?

Gewinn schlägt die Erwartungen, Umsatz nicht

Der Konzern lieferte ein zweigeteiltes Bild. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 1,45 US-Dollar, Analysten hatten im Schnitt lediglich rund 1,31 Dollar erwartet. Der Umsatz legte dagegen nur um 2 Prozent auf 8,58 Milliarden Dollar zu und blieb damit hinter den Schätzungen von gut 8,7 Milliarden Dollar zurück. Das Zahlungsvolumen wuchs um 6 Prozent auf 487 Milliarden Dollar, die Zahl der aktiven Konten trat bei 440 Millionen nahezu auf der Stelle. Nach den strengeren GAAP-Regeln sank der Gewinn je Aktie sogar um 4 Prozent auf 1,25 Dollar.

Genau diese Schieflage prägt die Reaktionen der Anleger. Mehrere Aktionäre stören sich am schwachen Umsatz: Es gelinge PayPal offenbar weiterhin nicht, das Wachstum anzukurbeln, und ein bloßes „gut“ reiche nach den zähen vergangenen Quartalen nicht aus. Wer die Erwartungen ohnehin niedrig angesetzt hatte, zeigt sich dagegen zufrieden – die Zahlen seien solide erfüllt, der freie Mittelzufluss beständig hoch. Der Grundton bleibt abwartend.

Milliarden für eigene Aktien

Im Zentrum der Debatte stehen die Aktienrückkäufe. Allein im dritten Quartal kaufte PayPal rund 28 Millionen eigene Aktien für 1,5 Milliarden Dollar zurück, binnen zwölf Monaten waren es etwa 117 Millionen Papiere für 6 Milliarden Dollar. Weil sich der Gewinn auf immer weniger Aktien verteilt, steigt der Gewinn je Aktie deutlich schneller als der Umsatz. Aus Sicht der Kritiker ist das vor allem Finanztechnik: Höhere Bewertungen ließen sich nur mit organischem Wachstum rechtfertigen, nicht mit einem schrumpfenden Aktienbestand. Zudem wird eingewandt, ein Teil der zurückgekauften Aktien fließe als Vergütung wieder hinaus.

Dass der Gewinn pro Aktie trotzdem um 8% steigt, liegt einzig daran, dass PayPal für Milliarden eigene Aktien aufkauft und vernichtet - der kleinere Gewinn wird also nur auf weniger Aktien verteilt. Operatives Wachstum sieht anders aus.

@BeckS01 in PAYPAL

Ganz so einfach sehen es die Befürworter nicht. Auch die Transaktionsmarge sei gestiegen, ebenso der bereinigte operative Gewinn – beides habe mit Rückkäufen nichts zu tun. Wer hohe Mittelzuflüsse erwirtschafte und eigene Aktien zu einer niedrigen Bewertung zurückkaufe, schaffe durchaus Wert für die verbleibenden Aktionäre, lautet das Gegenargument. Die Fronten bleiben verhärtet.

Lores peilt zweistelliges Gewinnwachstum an

Konzernchef Enrique Lores wertet die Zahlen als Beleg, dass der Umbau zu greifen beginne. PayPal hob die Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie von rund 5,38 auf etwa 5,60 Dollar an, für das Schlussquartal werden rund 1,43 Dollar angepeilt. Mittelfristig strebt das Management ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie an. Bis Ende 2026 sollen jährliche Einsparungen von 700 Millionen Dollar erreicht sein, unter anderem durch den Abbau von mehr als 2.000 Stellen. Künftig will PayPal wieder stärker in das Endkundengeschäft rund um Venmo investieren. Zudem kündigte der Konzern eine weitere Quartalsdividende von 0,14 Dollar je Aktie an.

Auf Aktionärsseite hält sich die Begeisterung über den Ausblick in Grenzen. Schon vor den Zahlen war die Sorge zu hören, 2027 könnte zu einem weiteren Übergangsjahr erklärt werden. Als Schwachstelle gilt zudem der klassische Bezahlknopf im Online-Handel, dessen Wachstum kaum vom Fleck komme. Die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen Ernüchterung über das schwache Wachstum und vorsichtiger Hoffnung, dass der Umbau die Marge stabilisieren könnte. Ob die Kurserholung Bestand hat, dürfte sich spätestens nach dem Handelsstart an der Wall Street zeigen.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GN74HJ
Ask: 0,27
Hebel: 19,17
mit starkem Hebel
GN0L3D
Ask: 0,90
Hebel: 5,88
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GN74HJ GN0L3D. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
2 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
4 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Hugo-Boss-Aktie: Steht die nächste Überraschung bevor?

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Easyjet-Aktie: Weltberühmter Weihnachtsmarkt soll jetzt Kunden …

Gestern 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alstom-Aktie stürzt um 30 Prozent ab: Deutsche Züge lösen Bö…

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spritpreisdeckel mit Hürden: Aral-Mutter BP fällt trotzdem

Gestern 16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

115 Milliarden: Marvell sackt nach Lumentum-Kauf ab

Gestern 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet mit frischem Mut in schwierige Handelswoche: SAP – …

Gestern 15:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Wahlfieber: DAX zögert vor der 26000

Gestern 14:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie trotzt Ärger: 2,5-Milliarden-Euro-Projekt sorgt für…

Gestern 14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer