PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
China-Bremse

Mercedes streicht Gewinnplus 27.10.2026, 12:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

China-Bremse: Mercedes streicht Gewinnplus
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Der Stuttgarter Autobauer senkt wegen schwacher Geschäfte im Reich der Mitte überraschend seine Jahresziele: Statt deutlich mehr soll das operative Konzernergebnis nur noch das Vorjahresniveau erreichen, auch der freie Mittelzufluss fällt schwächer aus. Höhere Materialkosten verschärfen den Druck. Anleger reagieren mit Verkäufen, das Papier nähert sich seinem tiefsten Stand seit zwölf Monaten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 41,01 EUR +0,26 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Die Krise in China reißt ein tiefes Loch in die Gewinnplanung von Mercedes-Benz. Der Autobauer hat am Dienstagvormittag überraschend seine Jahresprognose gesenkt und verweist auf ein zunehmend schwieriges Marktumfeld in der Volksrepublik sowie auf höhere Kosten im vierten Quartal. Die Aktie hat ihr anfängliches Minus von rund vier Prozent inzwischen leicht ausgeweitet und verliert 4,4 Prozent auf 39,57 Euro. Unter Aktionären herrscht spürbare Ernüchterung.

China-Absatz schrumpft um fast ein Drittel

Wie schwer das China-Geschäft wiegt, zeigten bereits die Absatzzahlen des dritten Quartals: In China lieferte Mercedes nur noch 86.800 Pkw aus, 31 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Weltweit sank der Pkw-Absatz um 8 Prozent auf 407.200 Fahrzeuge – obwohl die Verkäufe in Europa um 5 Prozent und in den USA um 6 Prozent zulegten. Der Konzern nannte als Gründe einen härteren Wettbewerb und eine schwache Nachfrage im Premiumsegment.

Nun schlägt die Flaute auf die Ziele durch: Im Pkw-Geschäft soll die bereinigte Umsatzrendite 2026 nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen statt der bisher angepeilten 3 bis 5 Prozent. Im dritten Quartal lag sie bei 2,5 Prozent, nach 4,8 Prozent ein Jahr zuvor. Aus Anlegersicht ist die Prognosesenkung allerdings mehr als ein China-Problem. Sie wird als Symptom einer Branche gelesen, deren beste Jahre vorbei seien.

Ich schätze mal, das geht nun reihenweise so weiter. Deutschlands Autoindustrie hat doch weitgehend fertig, was Produktion angeht.

@Trader47 in Mercedes-Benz Group

Die Zahlen des Konzerns stützen zumindest einen Teil dieser Sorge: Die Zuwächse in Europa und den USA reichen derzeit nicht aus, um den Einbruch in China auszugleichen – auch nicht der Rekordabsatz bei Elektroautos. Die Stimmung zu diesem Punkt fällt entsprechend pessimistisch aus.

Weniger Spielraum für Aktienrückkäufe

Besonders genau achten Investoren auf den freien Mittelzufluss aus dem Industriegeschäft, denn aus überschüssigen Mitteln finanziert Mercedes nach der Dividende regelmäßig Aktienrückkäufe. Dieser Wert soll 2026 nun deutlich statt nur leicht unter dem Vorjahr liegen. Im dritten Quartal flossen lediglich 172 Millionen Euro zu, am Markt waren rund 422 Millionen Euro erwartet worden. Das Konzern-Ebit soll im Gesamtjahr nur noch das Vorjahresniveau erreichen, obwohl 2025 hohe Kosten für den Stellenabbau belastet hatten. Im Quartal lag es mit 1,77 Milliarden Euro zwar über den erwarteten 1,6 Milliarden Euro – an der schwächeren Jahresperspektive ändert das wenig.

Verschärft wird der Druck aus China durch steigende Kosten, unter anderem für Material. Auf Aktionärsseite richtet sich der Blick dabei auch auf die Kostenbasis im eigenen Land: Mehrere Anleger verweisen auf hohe Lohnforderungen und Personalkosten in Deutschland, die die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich schwächten. Der Ton in diesen Beiträgen ist gereizt.

Aktie rückt an ihr Jahrestief heran

An der Börse hinterlässt die Warnung deutliche Spuren. Im Tief rutschte die Aktie bis auf 39,10 Euro und damit nahe an ihr Zwölfmonatstief von knapp 39 Euro. Vor einem Jahr kostete das Papier noch gut 54 Euro. Bei der US-Bank JPMorgan hieß es, die Prognosesenkung könnte die Markterwartungen an die Ergebnisse um rund 10 Prozent drücken – eine externe Einschätzung, keine redaktionelle Empfehlung.

Nicht jeder liest den Kursrutsch allein als Schock: Die Aktie bewege sich damit in Richtung einer fairen Bewertung, lautet ein Einwand. Der Grundton bleibt dennoch ernüchtert. Mehr Klarheit dürften die vollständigen Quartalszahlen bringen, die Mercedes am Mittwoch vorlegen will.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VH33CL
Ask: 0,25
Hebel: 21,51
mit starkem Hebel
VY712L
Ask: 0,91
Hebel: 4,64
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH33CL VY712L. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
2 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
4 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Hugo-Boss-Aktie: Steht die nächste Überraschung bevor?

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Easyjet-Aktie: Weltberühmter Weihnachtsmarkt soll jetzt Kunden …

Gestern 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alstom-Aktie stürzt um 30 Prozent ab: Deutsche Züge lösen Bö…

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spritpreisdeckel mit Hürden: Aral-Mutter BP fällt trotzdem

Gestern 16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

115 Milliarden: Marvell sackt nach Lumentum-Kauf ab

Gestern 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet mit frischem Mut in schwierige Handelswoche: SAP – …

Gestern 15:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Wahlfieber: DAX zögert vor der 26000

Gestern 14:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie trotzt Ärger: 2,5-Milliarden-Euro-Projekt sorgt für…

Gestern 14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer