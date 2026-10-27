PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Enteignungsstreit

Vonovia nähert sich dem Jahrestief 27.10.2026, 12:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Enteignungsstreit: Vonovia nähert sich dem Jahrestief
AI MODIFIED
© BörsenNEWS.de
Vonovia-Aktionäre müssen weiter mit Unsicherheit leben: Justizministerin Hubig sieht beim vorgesehenen Investitionsschutzgesetz noch erheblichen Klärungsbedarf. Dabei soll das Papier Enteignungen in Deutschlands Hauptstadt erschweren. Parallel hält Heimstaden neues Kapital hierzulande zurück, und Vonovia notiert nur knapp über ihrem Zwölfmonatstief.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vonovia 16,37 EUR +1,50 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Der Schutzschild, den die Bundesregierung gegen die Berliner Pläne zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände errichten will, bekommt Risse aus den eigenen Reihen. Ausgerechnet die Bundesjustizministerin sieht bei dem geplanten Gesetz noch viele offene Fragen – und die Vonovia-Aktie gibt erneut nach: Sie verliert am Mittag rund 1,3 Prozent auf 16,42 Euro und nähert sich damit dem tiefsten Stand der vergangenen zwölf Monate, während der DAX knapp 0,4 Prozent zulegt. Unter Aktionären ist die Stimmung entsprechend gereizt.

Justizministerin meldet Zweifel am Schutzgesetz an

Stefanie Hubig (SPD) nimmt nach eigenen Worten die verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken gegen das Vorhaben ernst, die Debatte sei nicht zu Ende. Zugleich stellte sie klar, dass sie sich einem Beschluss des Koalitionsausschusses nicht verschließen wolle. Die Eckpunkte, die Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) als Investitionsschutzgesetz vorgelegt hat, setzen drei Hürden: Eine Vergesellschaftung soll nur zulässig sein, wenn sie zwingend notwendig ist und Alternativen wie Neubau und Förderprogramme ausgeschöpft sind. Entschädigt werden soll in Geld und zum Verkehrswert, ermittelt per Gutachten.

Aus Anlegersicht wirkt die neue Unsicherheit wie ein Rückschritt, obwohl die Eckpunkte inhaltlich kaum Neues verlangen. Im Grunde stehe in dem geplanten Gesetz nur, was das Grundgesetz mit Artikel 14 ohnehin fordere: eine faire Entschädigung und die Enteignung als letztes Mittel nach einer Verhältnismäßigkeitsprüfung, lautet ein Einwand. Dass selbst darüber nun innerhalb der Regierung gestritten wird, sorgt bei Aktionären vor allem für Frust über die Politik.

Berlin plant den Zugriff auf 160.000 Wohnungen

Der Streit auf Bundesebene hat einen konkreten Anlass. Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen laut ihrem Sondierungspapier private Wohnungskonzerne mit mehr als 10.000 Wohnungen in der Hauptstadt vergesellschaften. Jedes Unternehmen soll 10.000 Wohnungen behalten dürfen, betroffen wären fünf große Vermieter mit zusammen rund 160.000 Wohnungen – darunter Vonovia. Die Entschädigung soll auf 16 Milliarden Euro gedeckelt werden, was unter dem Verkehrswert der Bestände liegen dürfte. Ein Gesetz ist bis Mitte 2028 vorgesehen. Vonovia hält das Vorhaben für verfassungswidrig, die Linke kündigte ihrerseits an, gegen ein Bundesgesetz in Karlsruhe vorzugehen.

Für die Aktionäre bedeutet das vor allem eines: Jahre der Rechtsunsicherheit, unabhängig davon, wer am Ende recht behält. Dass die Pläne den Wohnungsmangel eher verschärfen dürften, wird dabei mit dem simplen Prinzip von Angebot und Nachfrage begründet – wer privates Kapital vertreibe, treibe am Ende die Mieten selbst nach oben. Der Ton bleibt bitter, Hoffnung auf eine rasche Klärung klingt nicht durch.

Heimstaden dreht den Geldhahn zu

Wie schnell schon die Debatte Folgen hat, zeigt der schwedische Vermieter Heimstaden. Der Konzern, der in Berlin rund 20.000 Wohnungen besitzt, will vorerst kein frisches Kapital mehr nach Deutschland lenken, solange der Senat die Vergesellschaftung verfolgt – obwohl das Management eine tatsächliche Umsetzung für sehr unwahrscheinlich hält. Bei Bloomberg Intelligence hieß es, allein die anhaltende Diskussion könne die Bewertungen der Immobilien drücken und den finanziellen Spielraum der Unternehmen einengen. Dies stellt keine redaktionelle Empfehlung dar.

Genau diesen Effekt sehen mehrere Anleger auch bei Vonovia: Das Signal an internationale Geldgeber reiche weit über die Hauptstadt hinaus, der politische Zeitgeist schrecke Investoren ab.

Obwohl er das Risiko als nur sehr gering betrachtet, verunsichert es Investoren weltweit und das nicht nur für Berlin sondern ganz Deutschland im allgem.

@schreiber in VONOVIA

Gerade dieser Widerspruch macht die Lage für Vonovia so unangenehm: Selbst wer an ein Scheitern der Berliner Pläne vor Gericht glaubt, muss mit dem Abschlag leben, den die Unsicherheit bis dahin kostet.

Vonovia hängt knapp über dem Jahrestief

An der Börse schlägt sich das im gesamten Sektor nieder. Die Berliner Tochter Deutsche Wohnen gibt rund 0,7 Prozent auf 15,49 Euro nach, LEG Immobilien verliert knapp 1,2 Prozent auf 47,43 Euro, TAG Immobilien sogar gut 1,7 Prozent. Vonovia selbst notiert rund 40 Prozent unter dem Niveau von vor einem Jahr, das Tagestief lag bei 16,31 Euro. Im Wochenvergleich hält sich die Aktie dagegen leicht im Plus, nachdem sie zwischenzeitlich bis knapp 16,89 Euro gestiegen war.

Wo der Kurs Halt finden könnte, wird unter Anlegern unterschiedlich gelesen. Charttechnisch orientierte Aktionäre blicken auf die Marke von 16 Euro; ein Wert um 16,20 Euro gilt dabei als bereits akzeptierte Bewertung, die erst bei schlechteren Rahmenbedingungen deutlich unterschritten werden dürfte. Skeptiker halten dagegen, solche Bodenbildungen seien schon oft ausgerufen worden – einen echten Boden gebe es derzeit nicht. Die Anleger-Stimmung pendelt damit zwischen Resignation und dem Warten auf ein politisches Signal. Ob und wann es kommt, dürfte vom Verlauf der Berliner Koalitionsgespräche und vom Fortgang des Bundesgesetzes abhängen.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
BE1X1B
Ask: 1,24
Hebel: 18,99
mit starkem Hebel
VV79DE
Ask: 2,57
Hebel: 6,81
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BE1X1B VV79DE. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas Hauptdiskussion
2 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
4 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Hugo-Boss-Aktie: Steht die nächste Überraschung bevor?

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Easyjet-Aktie: Weltberühmter Weihnachtsmarkt soll jetzt Kunden …

Gestern 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alstom-Aktie stürzt um 30 Prozent ab: Deutsche Züge lösen Bö…

Gestern 17:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spritpreisdeckel mit Hürden: Aral-Mutter BP fällt trotzdem

Gestern 16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

115 Milliarden: Marvell sackt nach Lumentum-Kauf ab

Gestern 16:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX startet mit frischem Mut in schwierige Handelswoche: SAP – …

Gestern 15:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

US-Wahlfieber: DAX zögert vor der 26000

Gestern 14:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus-Aktie trotzt Ärger: 2,5-Milliarden-Euro-Projekt sorgt für…

Gestern 14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer