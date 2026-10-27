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DAX stemmt sich gegen die Korrektur

Mercedes-Benz-Group-Aktie bricht dramatisch ein 27.10.2026, 12:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX stemmt sich gegen die Korrektur: Mercedes-Benz-Group-Aktie bricht dramatisch ein
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© Mike Bird auf Pexels
Im frühen Dienstagshandel ringt der deutsche Leitindex weiterhin um Stabilität. Der DAX stemmt sich gegen die aktuellen Marktunbilden. Es hat sich eine Art Patt-Situation eingestellt. Auf der Unterseite wirkt der DAX abgesichert. Die Marke von 25.000 Punkten ist zur Stunde ungefährdet. Allerdings fehlt dem Index weiterhin die Kraft, um Aufwärtsmomentum zu kreieren.
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Hohe Ölpreise und die Aussicht auf die Fed belasten  

Die morgige Leitzinsentscheidung der Fed dürfte maßgeblichen Anteil daran haben, dass die Marktakteure noch in Deckung bleiben. Vor allem den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués der Währungshüter muss man im Hinblick auf den Dezember-Termin eine gewisse Sprengkraft zubilligen. Eine Leitzinsanhebung jetzt im Oktober würde hingegen überraschen.  

Das Thema Ölmarkt bleibt weiterhin bestimmend. Der DAX kann sich dem Würgegriff der hohen Ölpreise nicht entziehen. Entsprechend begrenzt ist das Aufwärtspotenzial des Index in der aktuellen Situation. 

Ganz andere Probleme hat zur Stunde die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz Group. Die Konzernleitung passt die Jahresprognose an. Das sorgte an der Börse für reichlich Unmut. 

Mercedes Benz Aktienchart

Mercedes-Benz-Group-Aktie bricht dramatisch ein

Die charttechnische Verfassung der Aktie (WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG) war ohnehin bereits im Vorfeld nicht die beste, sodass der aktuelle Schwächeanfall auf fruchtbaren Boden fiel.

Aufgrund der anhaltend schwierigeren Situation auf dem chinesischen Markt und steigender Materialkosten aktualisierte die Mercedes-Benz Group die Jahresprognose. Die Konzernführung erwartet nunmehr für 2026 ein EBIT, das auf dem Niveau des Vorjahres liegt. Zuvor wurde ein deutlich höheres EBIT erwartet. Die Zahlen zum 3. Quartal 2026 veröffentlicht der Stuttgarter Autobauer am 28. Oktober. 

Die Aktie ging daraufhin im frühen Dienstagshandel in die Knie. Der nackige Kursrücksetzer setzt dem zarten Pflänzchen der Erholung kräftig zu. Zuletzt etablierte sich im Kursbereich von 41,7 Euro ein Widerstand. Von diesem musste die Aktie jedoch erst einmal ablassen. Damit rückt nun unweigerlich die zentrale Unterstützungszone 40 / 39 Euro in den Fokus. Ein Rücksetzer unter die 39 Euro würde das Chartbild noch einmal nachhaltig eintrüben und der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 34 Euro eröffnen. Ein Sprung über die 41,7 Euro würde hingegen die Lage stabilisieren. In Anbetracht der angespannten charttechnischen Lage kommt der Veröffentlichung der Q3-Daten eine zentrale und womöglich richtungsweisende Bedeutung zu.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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