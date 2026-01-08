Biotech-Chance im Januar:
Fitch setzt Zeichen, Airbus bald ohne offizielles Rating

Fitch setzt Zeichen, Airbus bald ohne offizielles Rating: Airbus Aktie steigt nach Bonitätsbestätigung, doch Rückzug sorgt für Stirnrunzeln
© Foto von Patrick Tomasso auf Unsplash
Die Ratingagentur Fitch hat Airbus erneut mit der Note A eingestuft und damit die finanzielle Solidität des Konzerns unterstrichen. Überraschend ist jedoch der angekündigte Rückzug der Bewertung, der institutionelle Investoren künftig vor neue Herausforderungen stellen dürfte.
Airbus Aktie mit Rückenwind nach Fitch Rating – aber bald ohne Note

Die Airbus Aktie notiert im frühen Handel fester. Hintergrund ist die Bestätigung des langfristigen Emittentenausfallratings durch Fitch Ratings mit der Bonitätsstufe A. Auch das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten wurde auf diesem Niveau belassen. Der Ausblick bleibt stabil. Kurzfristig vergibt Fitch weiterhin die Note F1. Die Analysten begründen das stabile Rating mit der Erwartung verbesserter operativer Rentabilität, anhaltend starkem freiem Cashflow sowie einem robusten Geschäftsmodell mit hoher Auftragslage und diversifizierter Kundenstruktur.

Bereits im Mai hatte Fitch das Rating von A Minus auf A angehoben und damit die gestiegene finanzielle Flexibilität des Luftfahrt und Rüstungskonzerns unterstrichen. Marktreaktionen auf Bonitätsmeldungen fielen zuletzt allerdings verhalten aus. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Entwicklung bereits in den Kurs eingepreist ist. Bemerkenswert ist jedoch die gleichzeitige Ankündigung, dass Fitch beabsichtigt, sämtliche Ratings für Airbus und verbundene Unternehmen im Januar zurückzuziehen. Der Schritt erfolgt aus kommerziellen Gründen und nicht aufgrund von Veränderungen in der Bonitätslage. Die Agentur plant, Investoren mindestens 30 Tage im Voraus zu informieren. Bis dahin bleiben das Langfristrating bei A und das Kurzfristrating bei F1 bestehen.

Einschätzung der Kreditrisiken

Die Entscheidung von Fitch hat potenzielle Auswirkungen auf institutionelle Anleger, da externe Bonitätsbeurteilungen für die Einschätzung von Kreditrisiken, Refinanzierungskosten und regulatorischen Kapitalanforderungen eine zentrale Rolle spielen. Mit der Rücknahme entfällt künftig eine etablierte Orientierungsgröße für Marktteilnehmer. Die Bestätigung des Ratings stärkt kurzfristig das Vertrauen in die finanzielle Stabilität von Airbus. Ob der geplante Wegfall der Bonitätsnote mittelfristig Einfluss auf die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt nimmt, bleibt jedoch offen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
