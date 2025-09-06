Anzeige
Gaspreise stabil, aber Speicherstände niedrig

RWE-Chef beruhigt trotz Gassorgen – Aktie tritt auf der Stelle 06.09.2025, 16:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gaspreise stabil, aber Speicherstände niedrig: RWE-Chef beruhigt trotz Gassorgen – Aktie tritt auf der Stelle
© Symbolbild von Pixabay
Trotz ungewöhnlich niedriger Gasspeicher zeigt sich RWE-Vorstandschef Markus Krebber unbeeindruckt. Die Anleger reagieren jedoch zurückhaltend, die Aktie bewegt sich kaum vom Fleck.
Gaslage entspannt sich auf höherem Niveau

Die aktuelle Füllmenge der deutschen Gasspeicher liegt unter dem langjährigen Durchschnitt, dennoch bleibt die Unternehmensführung von RWE gelassen. Vorstandschef Markus Krebber rechnet mit stabilen Großhandelspreisen rund um dreißig Euro pro Megawattstunde. Das sei zwar weiterhin deutlich über dem Vorkrisenniveau, aber nach den extremen Ausschlägen von über dreihundert Euro im Jahr zweitausendzweiundzwanzig ein klares Zeichen der Normalisierung. Die Energiekrise scheint für RWE operativ vorerst unter Kontrolle.

Aktienkurs ohne klare Impulse

Die RWE-Aktie notiert aktuell bei rund fünfunddreißig Euro und zeigt kaum Bewegung. In der Wochenbetrachtung ergibt sich ein moderater Rückgang um knapp drei Prozent. Technisch betrachtet sendet das Papier hingegen positive Signale. Sowohl die zwanzig- als auch die einhundert-Tage-Linien wurden zuletzt überschritten, was von Analysten als Indikator für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends gewertet wird. Mehrere Analystenhäuser wie Goldman Sachs und Bernstein sehen weiteres Potenzial und haben ihre Kursziele auf Werte zwischen einundvierzig und über vierundvierzig Euro angehoben.

Marktumfeld bleibt fragil

Obwohl RWE operativ von sinkenden Gaspreisen und einer stabilisierten Versorgungslage profitieren könnte, bleibt das Marktumfeld volatil. Die politischen Rahmenbedingungen sowie mögliche Verschiebungen in der europäischen Energiepolitik sorgen für Unsicherheiten. Zudem beeinflussen wetterbedingte Verbrauchsschwankungen und geopolitische Risiken weiterhin die Erwartungen an den Energiemarkt.

Folgt auf die Stabilität ein neuer Impuls?

Noch fehlt der RWE-Aktie ein klarer Katalysator. Die Frage bleibt, ob sich aus der aktuellen Stabilität neue Dynamiken ergeben könnten, oder ob externe Schocks erneut für Turbulenzen sorgen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
