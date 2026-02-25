Gift aus China

Gift aus China: Rückruf-Welle erschüttert Babynahrungs-Markt
Der Rückruf von Babynahrung sorgt europaweit für politische und wirtschaftliche Reaktionen. Nach Hinweisen auf eine Verunreinigung in einer wichtigen Zutat aus China verschärfen die Behörden nun die Kontrollen deutlich. Im Fokus steht ein bakteriell gebildetes Toxin, das in einzelnen Produkten nachgewiesen wurde und weitreichende Maßnahmen entlang der Lieferkette ausgelöst hat.
Nach weltweiten Rückrufen von Babynahrung reagiert die Europäische Union mit deutlich strengeren Kontrollen. Jede zweite Lieferung von Arachidonsäure-Öl aus China soll ab sofort gezielt auf den Giftstoff Cereulid untersucht werden. Grundlage ist eine im EU-Amtsblatt veröffentlichte Entscheidung. Zuvor waren zahlreiche Chargen verschiedener Hersteller vom Markt genommen worden. Nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) steht das verwendete Arachidonsäure-Öl aus China im Zusammenhang mit der Verunreinigung.

Importstopp auf Raten: Jede zweite Lieferung im Visier

Cereulid ist ein von Bakterien gebildetes Gift. Laut Efsa kann es 30 Minuten bis sechs Stunden nach der Einnahme zu plötzlicher Übelkeit, Erbrechen und Magenschmerzen kommen. Besonders sensibel reagieren Säuglinge. Die Behörde hatte eine umfassende Risikobewertung vorgenommen und erstmals einen Sicherheitsrichtwert für die zulässige Menge an Cereulid in Babynahrung festgelegt. Ziel ist es, dass Behörden künftig schneller und einheitlicher über Rückrufe entscheiden können.

Bereits im Januar hatten Danone und Nestlé in Deutschland mehrere Chargen ihrer Babynahrung zurückgerufen – betroffen waren Pulver und Flüssigprodukte in Dosen, Schachteln und Flaschen. Nestlé erklärte damals: „Es ist uns wichtig zu betonen, dass bislang keine Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit dem Verzehr der betroffenen Produkte bestätigt worden sind.“

Darüber diskutieren die Nutzer

Unsere Nutzer diskutieren im Nestlé-Forum intensiv über die Auswirkungen auf die Nestlé-Aktie und den aktuellen Kursverlauf. Ein Teil der Community verweist darauf, dass die betroffenen Produkte zwar aus dem Verkehr gezogen wurden, jedoch keine bestätigten Gesundheitsgefährdungen vorlagen. Mehrere Stimmen sehen die Aktie als unterbewertet an und erwarten eine Erholung bis zur nächsten Dividendenzahlung im April.

Andere Anleger zeigen Interesse an einem Einstieg bei weiter fallenden Kursen oder berichten von jüngsten Käufen. Langfristig orientierte Investoren verweisen auf frühere Einstiegszeitpunkte, stabile Dividendenzahlungen und setzen auf eine schrittweise Trendwende. Diskutiert werden zudem Bewertungskennzahlen, faire Werte auf Basis des Gewinns je Aktie sowie die Frage, ob der jüngste Kursrückgang bereits eine Übertreibung darstellt.

Auch im Danone-Forum wird die Kursentwicklung aufmerksam verfolgt. Dort reicht das Spektrum von Optimismus über eine mögliche nachhaltige Erholung bis hin zu Hinweisen auf deutliche Kursrückgänge und charttechnische Belastungsfaktoren. Neben der Wirkung von Quartalszahlen stehen Analystenkommentare und die Stabilität der Aktie nach zwischenzeitlichen Verlusten im Mittelpunkt der Debatte.

 

Bn-Redaktion/ar
