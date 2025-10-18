Anzeige
Gigantisches Gehaltspaket

Tesla-Aktionäre sollen Musks 1-Billion-Dollar-Deal stoppen 18.10.2025, 14:17 Uhr

Symbolbild Tesla
© BIld von Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law von Pixabay
Der Tesla-Vorstand gerät unter Druck: Der einflussreiche Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) fordert die Aktionäre des Elektroautoherstellers auf, gegen den vorgeschlagenen Vergütungsplan für CEO Elon Musk zu stimmen. Das beispiellose Paket, dessen Wert aktuell im dreistelligen Milliardenbereich liegt, könnte bei vollständiger Erreichung der Ziele bis zu einer Billion US-Dollar erreichen. Die Empfehlung von ISS stellt ein erhebliches Hindernis für den Vorstand dar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tesla 377,20 EUR +0,09 % Lang & Schwarz

Veto vom Stimmrechtsberater
Die ISS begründete ihre Ablehnung mit "unabgeschwächten Bedenken" hinsichtlich des Umfangs und des Designs des Plans. Die Hauptkritik: Der Vergütungsplan enthält keine expliziten Anforderungen, die sicherstellen, dass Musk seine Zeit und Aufmerksamkeit Tesla widmet. Angesichts Musks überlappendem Imperium von Unternehmen wie SpaceX, xAI und Neuralink ist dies ein zentraler Kritikpunkt.

Der Anreiz: Wachsen oder Gehen
Der Tesla-Vorstand hatte das massive Aktienpaket vorgeschlagen, um Musk über das nächste Jahrzehnt an das Unternehmen zu binden und ihn zu ambitionierten Wachstumszielen zu motivieren. Um die volle Vergütung freizuschalten, muss der Konzern unter anderem seinen Marktwert auf mindestens 8,5 Billionen US-Dollar steigern. Das Paket würde Musks Anteile auf mindestens 25 Prozent erhöhen.

Musks Drohung und das Drama
Musk selbst hatte zuvor damit gedroht, Innovationen außerhalb von Tesla zu entwickeln, sollte er nicht einen höheren Kapitalanteil am Unternehmen erhalten. Die Abstimmung über Musks Zukunftspaket findet am 6. November im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung statt. Die Aktionäre müssen dabei ein klares Signal senden, nachdem der ursprüngliche Plan durch ein Gericht in Delaware gekippt wurde.

Bn-Redaktion/js
Bn-Redaktion/js
