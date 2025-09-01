Gold außer Rand und Band

Gold außer Rand und Band: Diese Goldaktie hebt ab
Der September beginnt für die Edelmetalle wie der August endete – mit einer veritablen Preisrallye. Gold und Silber sind zu Wochenbeginn nicht zu halten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Agnico Eagle Mines 124,40 EUR +0,34 % Lang & Schwarz
Silber 40,58 USD +2,10 % Lang & Schwarz
Gold 3.469,97 USD +0,65 % Lang & Schwarz

Gold nimmt seine Rekordhochs im Bereich von 3.500 US-Dollar ins Visier. Silber hat die psychologisch wichtige Marke von 40 US-Dollar übersprungen. Dass vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage die Aktien von Gold- und Silberproduzenten haussieren, überrascht daher wenig. Die Hausse nährt die Hausse. Das aktuelle Momentum könnte sowohl Gold als auch Silber weit tragen. Produzentenaktien dürften daher „goldene“ Zeiten entgegenblicken. 

Zu den Favoriten im Sektor gehört ohne Zweifel der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9). Gemessen an der Produktionsmenge liegt Agnico Eagle Mines zwar hinter den beiden Branchengrößen Newmont und Barrick, doch das Unternehmen hat unter fundamentalen Aspekten jede Menge zu bieten. Dass Agnico Eagle Mines zu den Favoriten der Anleger und Investoren zählt, verdeutlicht nicht nur der rasante Kursanstieg der Aktie in den letzten Monaten.

Agnico Eagle Mines – Diese Goldaktie hebt ab

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) überschrieben wir an dieser Stelle am 21. Juli mit „Diese Aktie könnte nun durchstarten“. Zum damaligen Zeitpunkt befand sich Agnico Eagle Mines noch in einer Seitwärtskonsolidierung. Die Begrenzungen bei 127 US-Dollar und 115 US-Dollar limitierten damals das Handelsgeschehen und die Aktie.

Agnico Eagle Mines Aktienchart

Ende Juli legten die Kanadier schließlich die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 vor. Bereits die Zahlen für das 1. Quartal überzeugten. Agnico Eagle Mines veröffentlichte auch für das 2. Quartal exzellente Finanzergebnisse. So wies der Goldproduzent einen bereinigten Gewinn in Höhe von 976 Mio. US-Dollar aus, nach 535 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2024. Das Plus beim bereinigten EBITDA fiel ebenfalls stark aus. Agnico Eagle Mines vermeldete für das 2. Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,914 Mrd. US-Dollar, nach 1,176 Mrd. US-Dollar im Vorjahresquartal. Der free cash flow beeindruckte mit 1,305 Mrd. US-Dollar (Vorjahresquartal 0,557 Mrd. US-Dollar) ebenso. 

Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend aus. Die Aktie legte kräftig zu. Mit dem Ausbruch über die 127 US-Dollar installierte sich ein starkes Kaufsignal. Dieses könnte die Aktie noch weit tragen, denn auf der Oberseite sucht man limitierende Kursbereiche vergeblich.

