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Gold feiert erneute Auferstehung – neue Preisziele winken

Barrick Mining könnte nun durchstarten 20.09.2026, 09:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold feiert erneute Auferstehung – neue Preisziele winken: Barrick Mining könnte nun durchstarten
AI MODIFIED
© Symbolbild mit KI generiert
Der Goldpreis startet nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch ein furioses Comeback. Zinserhöhung und die Aussicht auf einen weiteren Zinsschritt im Jahr 2026 scheinen vergessen. Der Goldpreis schaltete auf Attacke und verpasste am Freitag nur knapp den Sprung über die Marke von 4.400 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 37,75 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Gold 4.380,05 USD ±0,00 % Forex

Unmittelbar nach der Bekanntgabe der Zinsentscheidung und der Veröffentlichung der Fed-Projektionen zu Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsen ging der Goldpreis noch in die Knie. Nur mit Mühe verhinderte das Edelmetall einen Bruch der 4.200 US-Dollar. Ein solcher hätte noch einmal die zentrale Unterstützung bei 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar auf die Agenda gesetzt. Der Wind drehte schließlich recht überraschend. Unterstützung kam zur Abwechslung einmal vom Ölmarkt. Rückläufige Ölpreise kühlten die Anleiherenditen ab. In den letzten Monaten machten die Eskapaden des Anleihemarktes dem Goldpreis mitunter schwer zu schaffen.

Aus charttechnischer Sicht muss es dem Edelmetall nun gelingen, die Erholung voranzutreiben. Ein Vorstoß über die Marke von 4.500 US-Dollar muss her, um aus der Erholung eine neue Rallye zu machen. Sollte das Unterfangen gelingen, würde ein weiterer Preisanstieg in Richtung 4.800 US-Dollar / 5.000 US-Dollar winken. Obgleich die nächsten Handelstage vergleichsweise wenige relevante Daten bereithalten, gilt es die Entwicklungen am Ölmarkt und Anleihemarkt genau zu beobachten.

Das gilt auch für die Aktienkurse der Goldminenaktien. Hier ist Spannung quasi garantiert. Die Situation bei Barrick Mining steht stellvertretend für den Sektor.

Chartanalyse zur Aktie

Barrick Mining könnte nun durchstarten

Barrick Mining drehte Mitte Juli im Bereich von 35 US-Dollar nach oben ab. Es entwickelte sich eine spektakuläre Erholung. Ende August nahm die Goldminenaktie den Widerstandsbereich von 50 US-Dollar in den Fokus. Zu einem Ausbruch kam es nicht, Gewinnmitnahmen setzten ein.

In den letzten Tagen korrigierte die Aktie. Dabei bildete sich eine bullische Keilformation (orange dargestellt) als Kursmuster heraus. Dass die Abwärtsbewegung in der Spitze des Keils just mit dem Erreichen der 200-Tage-Linie und 38-Tage-Linie zum Stehen kam, erhöht die Spannung nun ungemein. Gelingt Barrick Mining der Ausbruch über die Oberseite? Sollte es hierzu kommen, würden die 50 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel auf die Aktie warten. Im Bereich von 40 US-Dollar verläuft eine eminent wichtige Unterstützung. Diese sollte unter allen Umständen nicht unterschritten werden. Anderenfalls könnte es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 35 US-Dollar kommen. 

Bn-Redaktion/mt
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