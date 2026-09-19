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Novo Nordisk Showdown

Montag muss das Management liefern 19.09.2026, 13:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Novo Nordisk
AI MODIFIED
© Bild von Novo Nordisk Media Library
Die Novo-Nordisk-Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Am Montag, 21. September, legt der Pharmakonzern in London seine aktualisierte Strategie und die mittelfristigen Ziele vor. Nach einem deutlichen Kursrückgang in diesem Jahr dürften Investoren genau hinschauen, ob das Management neue Impulse liefern kann.
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Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 42,62 USD +1,48 % Nasdaq OTC

Kurs unter Druck, Pipeline in Bewegung

Die Aktie schloss am Freitag bei 37,58 Euro und liegt damit rund 15 Prozent unter dem Jahresanfangsniveau. Gleichzeitig laufen mehrere Entwicklungen, die für neue Fantasie sorgen könnten.

Für Aufmerksamkeit sorgt vor allem FREHEMGO. Der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat eine positive Empfehlung für das Hämophilie-A-Medikament ausgesprochen. Die erste Markteinführung in ausgewählten europäischen Ländern ist für das vierte Quartal 2026 geplant, eine breitere EU-Einführung soll Anfang 2027 folgen.

Novo setzt auf KI

Auch technologisch stellt sich der Konzern neu auf. Novo Nordisk hat eine Partnerschaft mit Anthropic angekündigt. Die KI-Modelle sollen unter anderem bei der Arzneimittelforschung und der Entwicklung neuer Medikamente eingesetzt werden.

Daneben arbeitet Novo mit Orbis Medicines zusammen. Dabei soll die KI-gestützte nGen-Plattform helfen, neue Therapien gegen kardiometabolische Erkrankungen zu entwickeln.

Jetzt zählen die Ansagen

Parallel kauft Novo Nordisk eigene Aktien zurück. Bis zum 11. September wurden bereits mehr als 33 Millionen B-Aktien im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms erworben.

Damit liegen mehrere Puzzleteile auf dem Tisch. Am Montag muss das Management in London zeigen, wie diese Initiativen in die neue Strategie passen – und welche konkreten Ziele sich daraus für die kommenden Jahre ergeben. Genau diese Aussagen könnten nun den Blick der Anleger auf die Aktie prägen.

Bn-Redaktion/js
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