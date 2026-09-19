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Neue Spitze, alte Probleme?

TUI vor dem Buchungscheck 19.09.2026, 13:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild TUI
AI MODIFIED
© iStock.com/Ceri Breeze
Bei TUI steht ein Führungswechsel bevor, während die Aktie weiter deutlich unter Druck steht. Johan Lundgren soll Dieter Zetsche als Aufsichtsratschef ablösen. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf die nächste Buchungsbilanz.
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Name Aktuell Diff. Börse
TUI 6,456 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Lundgren soll Zetsche folgen
Der ehemalige easyJet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Vorsitz im TUI-Aufsichtsrat übernehmen und damit Dieter Zetsche ablösen, der das Gremium seit 2019 führt. Der Wechsel soll auf der Hauptversammlung im Februar 2027 erfolgen. Gleichzeitig wurde der Vertrag von Vorstandsmitglied Sybille Reiss bis 2030 verlängert.
Aktie weiter unter Druck
Die TUI-Aktie beendete den Freitag bei rund 6,46 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn etwa 28 Prozent im Minus. Vom Jahreshoch bei 9,50 Euro ist der Kurs inzwischen deutlich entfernt, während das 52-Wochen-Tief bei 6,11 Euro liegt. Mit einem RSI von 34 ist die Aktie zudem charttechnisch angeschlagen.
Jetzt müssen die Buchungen liefern
Entscheidend dürfte daher das nächste Buchungsupdate werden. TUI will am kommenden Dienstag um 8 Uhr neue Zahlen zur aktuellen Nachfrage veröffentlichen. Sie sollen Hinweise darauf geben, wie sich das Reisegeschäft entwickelt und ob die operative Dynamik ausreicht, um die zuletzt schwache Börsenperformance zu drehen.
Prognose bleibt bestehen
Am bisherigen Ausblick hält TUI fest. Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Konzern weiterhin ein bereinigtes EBIT zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro. Damit steht TUI vor einem doppelten Check: Während Lundgren künftig das Ruder im Aufsichtsrat übernehmen soll, müssen die nächsten Buchungszahlen zeigen, ob das operative Geschäft tatsächlich wieder für bessere Stimmung sorgen kann.
Bn-Redaktion/js
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