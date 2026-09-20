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DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche

SAP – Aktie könnte jederzeit explodieren 20.09.2026, 09:18 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: SAP – Aktie könnte jederzeit explodieren
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/Wirestock
Der deutsche Leitindex ging mit leichten Verlusten ins Wochenende. Ein robuster Wochenausklang wäre aus bullischer Sicht wünschenswert gewesen, doch mit 25.300 Punkten befindet sich der DAX noch immer in einer vergleichsweise komfortablen Ausgangslage.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 182,74 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.310,00 PKT ±0,00 % Lang & Schwarz

Nach den Turbulenzen in der abgelaufenen Handelswoche könnte dem DAX eine vergleichsweise ruhige Handelswoche ins Haus stehen. Zahlreiche Konjunkturdaten könnten zwar für frische Impulse sorgen, doch die ganz großen Verwerfungen sind in dieser „Übergangswoche“ eher nicht zu erwarten. Nichtsdestotrotz gilt es in den nächsten Tagen, vor allem den Ölmarkt und den Anleihemarkt im Auge zu behalten. Mit Störfeuern muss hier jederzeit gerechnet werden.  

Kurzum: Nach der turbulenten Fed-Woche sollte es in der kommenden Handelswoche etwas ruhiger zugehen. Ob es tatsächlich so kommen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Denn vor allem die Situation am Ölmarkt ist trotz jüngster Preisrückgänge nach wie vor fragil. Jederzeit könnte es hier zu neuen Eskalationen kommen. Für den DAX muss es aus charttechnischer Sicht zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Der Hexensabbat am Freitag hat dem Index zugesetzt. Die Marke von 25.000 Punkten ist gefährlich nahe. Ein Rücksetzer könnte weitere Abgaben provozieren und damit die Tür in Richtung Korrektur öffnen.

Unsere heutige Protagonistin – die SAP-Aktie – steckt in einer spannenden charttechnischen Konstellation. Die Situation ist mit brenzlig nur unzureichend beschrieben. Die SAP-Aktie könnte jederzeit explodieren oder aber… Schauen wir uns die Konstellation einmal genauer an.

Chartanalyse

SAP – Aktie könnte jederzeit explodieren

Nach einer furiosen Erholung ging die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) zuletzt in eine Seitwärtskonsolidierung über. Dabei kristallisierte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 175 Euro bis 192 Euro heraus. Je länger diese Seitwärtsbewegung andauert, desto mehr Bewegungspotenzial baut sich auf.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Bei einem Ausbruch über die 192 Euro würden sofort die 200 Euro in den Fokus rücken. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 200 Euro würde bereits die Tür in Richtung 220 Euro öffnen und käme einem Befreiungsschlag gleich. Vorsicht ist hingegen geboten, sollte es für die SAP-Aktie unter die 175 Euro gehen. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 160 Euro gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Berenberg stufen SAP unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 205 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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