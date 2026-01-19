Gold glänzt

19.01.2026

Gold und Silber erklimmen neue Rekordhöhen – ausgelöst durch eine überraschende Eskalation zwischen den USA und Europa. US-Präsident Trump droht mit massiven Strafzöllen, um seine umstrittene Grönland-Strategie durchzusetzen. Anleger flüchten in Edelmetalle, während geopolitische Risiken und Währungszweifel neue Rekordprognosen befeuern.
Chaos aus Washington befeuert die Märkte

Gold und Silber haben neue Höchststände erreicht – ausgelöst durch US-Präsident Donald Trumps Ankündigung, Strafzölle gegen acht europäische Länder zu verhängen. Diese Länder, darunter Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, lehnen Trumps Plan ab, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. Die USA planen ab dem 1. Februar einen Einfuhrzoll von 10 %, der im Juni auf 25 % steigen soll.

Die unmittelbare Reaktion der Märkte: Gold notierte bei 4.670 US-Dollar pro Unze, Silber stieg um 4,4 % auf über 94 US-Dollar. Analysten sehen die Eskalation als neues Kapitel einer geopolitischen Vertrauenskrise, die die Nachfrage nach sicheren Anlagen massiv antreibt.

Europa reagiert mit scharfen Gegenmaßnahmen

Als Reaktion auf die Zollandrohungen plant die EU ein Gegenzollpaket im Umfang von 93 Milliarden Euro. Insidern zufolge könnte das mächtigste handelspolitische Instrument der EU aktiviert werden – das sogenannte Anti-Coercion-Instrument (ACI). Frankreichs Präsident Emmanuel Macron prüft diesen Schritt, um auf die aggressive US-Handelspolitik zu reagieren.

„Diese Spannungen sind nicht nur wirtschaftlicher Natur – sie zeigen eine tektonische Verschiebung in den geopolitischen Allianzen“, erklärt Charu Chanana, Chefstrategin bei Saxo Markets. Die Tarife innerhalb von NATO-Partnern seien ein „Vertrauensschock“, der langfristig risikopolitische Aufschläge in den Märkten verankere.

Gold & Silber im Höhenflug – neue Rekorde erwartet

Seit Jahresbeginn verzeichnen Edelmetalle massive Kapitalzuflüsse. Unterstützt wird dieser Trend durch Investoren aus China und wachsende Zweifel an der Stabilität des US-Dollars. Allein letzte Woche stiegen die Goldbestände in börsengehandelten Fonds (ETFs) um 28 Tonnen – der größte Anstieg seit September. Auch Silber wird zunehmend als Wertspeicher gesucht.

Citigroup prognostiziert in einer aktuellen Einschätzung einen Goldpreis von 5.000 US-Dollar und einen Silberpreis von 100 US-Dollar – binnen der nächsten drei Monate. „Die geopolitische Unsicherheit wächst, das Vertrauen in die US-Notenbank sinkt und die US-Währung verliert an Stärke – ideale Bedingungen für Gold und Silber“, sagt Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com.

Trump eskaliert in Davos – Europa unter Druck

Unmittelbar vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos kündigte Trump via Truth Social neue Strafzölle an – und stellte damit bestehende Abkommen mit der EU und dem Vereinigten Königreich in Frage. In Europa wuchs die Sorge vor einem Handelskonflikt. Der britische Premierminister Keir Starmer nannte das Vorgehen „falsch“. Italiens Premierministerin Giorgia Meloni forderte zur Deeskalation auf: „Wir müssen den Dialog wieder aufnehmen.“

Trumps Verhalten sorgt auch innerhalb der USA für Debatten: Der Oberste Gerichtshof verhandelt diese Woche über Trumps Versuch, ein Fed-Mitglied abzusetzen – ein Vorgang mit potenziell weitreichenden Folgen für die Unabhängigkeit der Zentralbank. Beobachter sprechen von einem bewussten Kalkül. „Trump sieht sich als Dealmaker“, sagte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats. „Doch jetzt ist es Zeit für klare Köpfe.“

