Gold jetzt auf 5.000 US-Dollar? Barrick Mining – Imposante Kursrallye vor der totalen Eskalation

Barrick Mining – Imposante Kursrallye vor der totalen Eskalation 12.01.2026, 10:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

© Foto von Infrarate.com auf Unsplash
Mit einem großen Knall endete die erste komplette Handelswoche für die Edelmetalle. So kehrte der Goldpreis mit einem rasanten Sprung über die Marke von 4.500 US-Dollar zurück. Das (alte) Rekordhoch im Bereich von 4.530 US-Dollar war damit nur einen Katzensprung entfernt und wurde gleich im frühen Montagshandel übersprungen – der nächste Knall!
Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag (09. Dezember) veröffentlicht wurde, brachte die Edelmetalle wieder in die Erfolgsspur. Die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft blieb hinter den Erwartungen zurück. Die Marktakteure setzen nun darauf, dass sich dadurch der Handlungsspielraum der Fed in puncto Leitzinssenkungen vergrößert hat. Die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen in 2026 in den USA sorgte nicht nur bei den Edelmetallen für einen Preisanstieg. Auch die Aktienmärkte quittierten den US-Arbeitsmarktbericht mit Wohlwollen.

Neben dem US-Arbeitsmarktbericht dürften auch die zahlreichen geopolitischen Brandherde Gold als sicheren Hafen interessant machen. Kurzum. Die Goldpreisrallye hat wieder Schwung aufgenommen. Da nun das bisherige Rekordhoch überwunden wurde, könnte der Goldpreis vollends eskalieren. Selbst ein rascher Durchmarsch in Richtung 5.000 US-Dollar wäre dann nicht auszuschließen. 

Die hohen Preise für Gold, Silber & Co. befeuern auch die Aktienkurse der Produzenten – nicht zuletzt profitiert die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining davon. Die Aktie ist nicht zu bremsen. Zudem könnte der Kursanstieg noch an Dynamik gewinnen. 

Barrick Mining – Imposante Kursrallye vor der totalen Eskalation

Die Aktie von Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) knüpfte gleich zu Jahresbeginn an die imposante Kursrallye des Vorjahres an. Die Aktie markierte bereits zu Jahresbeginn im Bereich von 47,9 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. 

Barrick Mining Corporation Aktienchart

Der kanadische Gold- und Kupferproduzent hat die Veröffentlichung der Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 bzw. für das Gesamtjahr 2025 für den 5. Februar angekündigt. Spätestens dann kommt das exponierte Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand. 

In der aktuellen Phase gibt es aus charttechnischer Sicht wenig zu bemängeln – bis auf die überkaufte Lage. Barrick Mining bildete gleich zu Jahresbeginn ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Die Tür auf der Oberseite steht weit offen. Die 50 US-Dollar stellen ein potenzielles Bewegungsziel dar. Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen und Rücksetzern gerechnet werden. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn etwaige Rücksetzer spätestens im Bereich von 40 US-Dollar zum Stehen kommen. 

Bn-Redaktion/mt
