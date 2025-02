Newmont Corp. – Nach den Zahlen

Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Newmont sind da. Sie wurden am Donnerstag, 20. Februar, veröffentlicht. Die Kursreaktion der Aktie im regulären Freitagshandel wirft Fragen auf. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten im Detail an. Wie es sich für einen Branchenprimus gehört, lesen sich die Zahlen imposant. Wir betrachten die Zahlen an dieser Stelle auf Basis des Gesamtjahres 2024.

Newmont gab die Goldproduktion in 2024 mit 6,85 Mio. Unzen an, nach 5,55 Mio. Unzen in 2023. Die AISC beliefen sich auf 1.516 je Unze Gold US-Dollar, nach 1.444 US-Dollar je Unze Gold in 2023. Newmont trennte sich in den letzten Monaten von Minen, die nicht zu den Kernaktivitäten des Konzerns gezählt wurden bzw. der Verkaufs- und Übergabeprozess ist bei der einen oder anderen Mine noch im Gange. Die Bereinigung des Portfolios hat jedoch Einfluss auf die Jahresziele 2025. Newmont erwartet im laufenden Jahr eine Goldproduktion in Höhe von 5,9 Mio. Unzen zu AISC in Höhe von 1.630 US-Dollar je Unze.

Im Jahr 2024 belief sich der bereinigte Nettogewinn auf 3,991 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zu 2023 eine deutliche Steigerung. Im Jahr 2023 wurde ein bereinigter Nettogewinn in Höhe von 1,324 Mrd. US-Dollar ausgewiesen. Das bereinigte EBITDA verdoppelte sich in 2024 auf 8,675 Mrd. US-Dollar, nach 4,215 Mrd. US-Dollar in 2023. Imposant entwickelte sich auch der free cash flow. Im Jahr 2024 wurde diese wichtige Kennzahl mit 2,916 Mrd. US-Dollar angegeben, nach lediglich 0,088 Mrd. US-Dollar in 2023.

Droht der Aktie nun ein Debakel?

Für die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont Corp. (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) ging es am Freitag erst einmal deutlich nach unten. Der Freitagshandel stand jedoch ganz im Zeichen des schwachen Gesamtmarktes und eines rückläufigen Goldpreises. Insofern sollte man das Ganze nicht überbewerten. Um auf der Oberseite wieder frische Akzente zu setzen, muss Newmont über die 50 US-Dollar. Der angelaufene Rücksetzer sollte auf 42,5 US-Dollar begrenzt bleiben.