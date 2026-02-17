Anzeige
Gold und Kupfer stehen massiv unter Druck

Gold und Kupfer stehen massiv unter Druck

Kommen Kaufchancen bei diesem Gold- & Kupferproduzenten? 17.02.2026, 12:10 Uhr

Gold und Kupfer stehen massiv unter Druck: Kommen Kaufchancen bei diesem Gold- & Kupferproduzenten?
© Bild von Stefan Korbion auf Pixabay
Edel- und Industriemetalle stecken bereits seit geraumer Zeit in einer ausgeprägten Korrektur. Diese scheint nunmehr in dieser Woche ihre Fortsetzung zu finden. So sackte der Goldpreis zu Wochenbeginn unter die Marke von 5.000 US-Dollar und auch der Kupferpreis kann (noch) nicht an seine Aufwärtsbewegung der letzten Monate anknüpfen.
Freeport-McMoRan 52,21 EUR -2,40 %

Die schwächelnden Metallpreise setzen aktuell auch den Produzentenaktien zu. Die Aktienkurse kamen zuletzt zurück, so auch der des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Freeport-McMoRan. Schauen wir uns die aktuelle Situation einmal genauer an. 

Freeport-McMoRan – Q4-Daten im Fokus

Der US-amerikanische Gold- und Kupferproduzent legte zuletzt die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Diese standen ganz unter dem Eindruck der Produktionsbeeinträchtigungen auf der gigantischen Grasberg-Mine in Indonesien. Freeport-McMoRan hat angekündigt, die Grasberg-Mine im 2. Quartal 2026 sukzessive wieder hochzufahren. 

Freeport-McMoRan Aktienchart

Die Auswirkungen der Produktionsbeeinträchtigung auf der Grasberg-Mine auf die Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 waren erwartungsgemäß groß. Die US-Amerikaner verzeichneten einen Umsatzrückgang auf 5,633 Mrd. US-Dollar, nach 5,720 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Positiv entwickelte sich hingegen der Gewinn. Dieser belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 406 Mio. US-Dollar (EPS 0,28 US-Dollar), nach 274 Mio. US-Dollar (EPS 0,19 US-Dollar) im 4. Quartal 2024. Die Produktionsmengen gingen hingegen deutlich zurück. So verzeichnete Freeport-McMoRan einen Rückgang der Kupferproduktion auf 0,640 Mrd. lbs im 4. Quartal 2025, nach 1,041 Mrd. lbs im 4. Quartal 2024. Die Goldproduktion sank im Jahresvergleich von 432.000 Unzen im 4. Quartal 2024 auf nun 65.000 Unzen im 4. Quartal 2025.

Der Markt quittierte die Zahlen dennoch wohlwollend, wurde doch bereits im Vorfeld die Grasberg-Thematik eingepreist. 

Aus charttechnischer Sicht bietet sich bei der Aktie ein überaus spannendes Bild. Freeport-McMoRan (WKN: 896476 | ISIN: US35671D8570 | Ticker-Symbol: FPMB) arbeitete sich zuletzt in den Kursbereich von 70 US-Dollar vor, konnte dieses Niveau jedoch nicht halten. Belastbare Unterstützungen sind Mangelware – der Kursbereich 60 US-Dollar bis 57 US-Dollar erwies sich zuletzt jedoch als tragfähige Unterstützung. Weitere Rücksetzer müssen einkalkuliert werden. Selbst ein Test der Zone 48 US-Dollar / 46 US-Dollar kann nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, muss es über die 70 US-Dollar gehen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
