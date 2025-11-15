Anzeige
Gold und Silber brechen ein

Gold und Silber brechen ein

Diese Gold-Silberaktie trotzt bislang dem Sturm 15.11.2025

Gold und Silber brechen ein: Diese Gold-Silberaktie trotzt bislang dem Sturm
Gold und Silber verzeichneten zuletzt veritable Preisbeben. Zwischenzeitlich ging es heftig zur Sache. Sowohl Gold als auch Silber mussten kräftig Federn lassen. Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten.
Gold nähert sich wieder der 4.000er Marke und Silber der 50er Marke

Nur mit Mühe gelang es Gold, die Handelswoche oberhalb von 4.000 US-Dollar abzuschließen. Silber konnte im Wochenfinale den Preisbereich von 50 US-Dollar erfolgreich verteidigen. Das verschafft den beiden Edelmetallen zumindest eine Atempause. Maßgeblichen Anteil an den taumelnden Gold- und Silberpreisen haben aufkommende Zinssorgen. In den letzten Tagen nahm die Erwartungshaltung hinsichtlich einer Zinssenkung durch die Fed auf ihrer Dezember-Sitzung zunächst zu. Zuletzt kamen im Markt aber wieder Zweifel auf, nachdem sich mehrere Fed-Vertreter eher zurückhaltend äußerten. Am 10. Dezember, dem Tag der Leitzinsentscheidung der Fed, wird man mehr wissen.

Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es Gold und Silber gelingen würde, die psychologisch relevanten Marken von 4.000 US-Dollar und 50 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, könnte das weitere Abgaben provozieren.  

Pan American Silver – Diese Gold-Silberaktie trotzt bislang dem Sturm

Die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) stemmt sich bislang vergleichsweise erfolgreich gegen die Marktunbilden.

Chartanalyse

Pan American Silver legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Dank haussierender Gold- und Silberpreise konnte sich die Zahlen sehen lassen. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten an. Pan American Silver gab den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 854,6 Mio. US-Dollar an, nach 716,1 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Die Kanadier verzeichneten ein Nettoergebnis in Höhe von 169,2 Mio. US-Dollar, nach 57,1 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 181,0 Mio. US-Dollar, nach 114,7 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Auch der free cash flow überzeugte. Pan American Silver gab diesen mi 251,7 Mio. US-Dollar an, nach 150,8 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2024.

Zwar gingen die jüngsten Preisturbulenzen bei Gold und Silber nicht ganz spurlos an der Aktie vorüber, doch sie hält sich noch vergleichsweise stabil und notiert bislang komfortabel oberhalb der zentralen Unterstützung von 33 US-Dollar. Darunter sollte es aber tunlichst nicht gehen. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Pan American Silver muss über die Widerstandszone 40 US-Dollar / 42,7 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
