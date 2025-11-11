Gold und Silber feiern eindrucksvolles Comeback

11.11.2025, 12:00 Uhr

Gold und Silber feiern eindrucksvolles Comeback: Barrick Mining nach Zahlen spektakulär
© Bild von Enrique auf Pixabay
Gold und Silber steuern auf ein spektakuläres Jahresfinale zu. Beide Edelmetalle legten zuletzt kräftig zu. So überwand Gold den Preisbereich von 4.100 US-Dollar und auch Silber zeigt sich zur Stunde überaus vital und knackte kürzlich die wichtige Marke von 50 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 30,61 EUR +1,59 % Lang & Schwarz
Silber 50,95 USD +0,84 % Lang & Schwarz
Gold 4.135,33 USD +0,47 % Lang & Schwarz

Noch vor wenigen Tagen hatte man den Eindruck, ein Großteil der Marktakteure wolle Gold und Silber nur noch mit der Kneifzange anfassen. Die beiden Edelmetalle schienen ihren Glanz als sichere Häfen verloren zu haben. Mittlerweile scheint der Glanz aber wieder zurückgekehrt zu sein. Wesentlichen Anteil am Comeback dürften die wieder aufgeflammten Hoffnungen hinsichtlich einer Leitzinssenkung in den USA durch die Fed haben. Anhaltend schwache Daten könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, doch noch in diesem Jahr an der Zinsschraube zu drehen. Die Chance hätte sie hierzu am 10. Dezember. 

Die neue Stärke der Gold- und Silberpreise kurbelt die Aktienkurse der Produzenten massiv an. Zudem läuft die Quartalsberichtssaison noch. So musste unter anderem Barrick Mining am gestrigen Montag (10. November) Farbe bekennen. Und das tat das Unternehmen auf eindrucksvolle Art und Weise. 

Barrick Mining mit exzellenten Q3-Daten

Der kanadische Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) legte am Montag bärenstarke Quartalszahlen vor. 

Barrick Mining Aktienanalyse

Das Unternehmen konnte den Umsatz im 3. Quartal 2025 im Vergleich zum 3. Quartal 2024 um 13 Prozent auf nun 4,148 Mrd. US-Dollar steigern. Dabei verzeichneten die Kanadier einen Gewinn in Höhe von 1,302 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 0,76 US-Dollar). Das ist im Jahresvergleich ein Plus von 61 Prozent. Das anrechenbare EBITDA legte im 3. Quartal 2025 um starke 20 Prozent auf 2,022 Mrd. US-Dollar zu, der free cash flow sogar um satte 274 Prozent auf 1,479 Mrd. US-Dollar. 

Neben den starken Zahlen gab Barrick Mining die Erhöhung der vierteljährlichen Basisdividende um 25 Prozent auf nunmehr 0,125 US-Dollar bekannt. Zudem stockte das Unternehmen das laufende Aktienrückkaufprogramm um weitere 500 Mio. US-Dollar auf. Die Aktie kannte nach der Präsentation der Zahlen kein Halten mehr. 

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation. Barrick Mining muss „nur“ noch das markante Widerstandscluster 36 US-Dollar / 36,4 US-Dollar aufbrechen, um auf der Oberseite für einen gewaltigen Befreiungsschlag zu sorgen und sich so den Weg in Richtung 40 US-Dollar zu ebnen. Auf der Unterseite haben nun die 30 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. 

Bn-Redaktion/mt
